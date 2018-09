Habitat ficha a François Rosset, ex de LVMH y Kering, como director general

El Grupo Cafom, empresa europea dedicada al equipamiento del hogar, ha designado a François Rosset como director general de Habitat para acelerar su desarrollo a partir del 17 de septiembre, según ha informado la multinacional en un comunicado.

En concreto, Rosset llega a Habitat tras haber sido directivo del grupo LVMH entre 2001 y 2014, en concreto para Louis Vuitton en Francia y, posteriormente, durante siete años en Moscú para la apertura y el desarrollo de la marca en Rusia y en Europa del Este, antes de pasar a dirigir la región de América Latina desde San Paulo (Brasil). Posteriormente, asumió la dirección de las operaciones de la división 'travel retail' de LVMH en Singapour.

En 2015, se incorporó a Kering con el objetivo de asegurar la concepción y el pilotaje de los proyectos multicanal para las diferentes marcas del grupo (Gucci, YSL, Balenciaga, Bottega Veneta, entreotras).

François Rosset tendrá como misión acelerar el desarrollo de Habitat, cuyos beneficios se elevaron un 7% a junio, capitalizando los fundamentos de la marca y su capacidad de presencia internacional.

En España, el crecimiento de ventas en las cinco tiendas existentes en España (Barcelona, Madrid, Valencia, Marbella y Granada) ha sido mayor, hasta el 14%.

El presidente de Cafom, Hervé Giaoui, se ha congratulado por el fichaje de Rosset, que "ha demostrado durante más de 15 años, su capacidad de desarrollar marcas a nivel internacional". "Estoy seguro de que sabrá desvelar el potencial de Habitat para convertirla de nuevo en buque insignia del diseño", ha indicado.

Rosset se ha mostrado contento por su llegada a Habitat. "Me he sentido rápidamente seducido por el desafío propuesto por Hervé y he identificado en seguida, más allá del valor de la marca Habitat dentro del mundo del diseño, el talento de los equipos. Estoy convencido de que tenemos todos los ingredientes para triunfar y alcanzar el nivel de excelencia dentro de la industria del mueble y la decoración", ha asegurado.