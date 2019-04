Grupo Ferrero asegura que la prohibición del aceite de palma hundiría a la industria alimentaria

El Grupo Ferrero, fabricante de productos como Nutella o los bombones Ferrero Rocher, ha señalado que prohibir el aceite de palma en los productos de alimentación hundiría la industria alimentaria, al tiempo que ha avanzado que apuesta por la adquisición de empresas fuera de Europa para impulsar su crecimiento internacional.

"La prohibición del aceite de palma hundiría la industria de la alimentación", ha asegurado el director de relaciones institucionales de Ferrero Ibérica, Roberto Torri.

No obstante, Torri ha señalado que la presión que existe sobre el aceite de palma en la actualidad no se ha dejado sentir en los resultados de la compañía. "Esta polémica no ha perjudicado a nuestras ventas y la compañía no se ha planteado quitarlo", ha precisado, ya que el 100% del aceite de palma que utiliza está certificado como sostenible.

Ferrero Ibérica elevó sus ventas un 4,3% en su último ejercicio fiscal, hasta alcanzar los 246,2 millones de euros, mientras que a nivel global la facturación del grupo creció un 2,1%, hasta los 10.700 millones de euros.

De esta forma, el fabricante de producos dulces ha explicado que las marcas que han anunciado que han sustituido en sus procesos de elaboración el aceite de palma por otros aceites como el girasol, lo han hecho por "puro marketing", ya que han visto ahí "una oportunidad".

Respecto a Nutriscore, el sistema de etiquetado de alimentos que quiere poner el Ministerio de Sanidad con colores en función de su calidad nutricional, Torri ha avanzado que Ferrero Ibérica no va a participar, ya que es una opción voluntaria para las empresas, al tiempo que ha calificado de "devastadores" ciertos mensajes lanzados por el Gobierno sobre la industria alimentaria.

APUESTA POR ENTRAR EN OTRAS CATEGORÍAS COMO LAS GALLETAS Y LOS SNACKS

Por otro lado, Ferrero quiere impulsar su crecimiento internacional, donde está presente en más de 170 países, con adquisiciones fuera de Europa y por diversificar su portafolio de productos con la entrada en otras categorías como las galletas o los snacks.

"La idea de la compañía es apostar por la diversificación, por lo que apostamos por entrar en nuevos mercados del sector del dulce como las galletas o los snacks, y por realizar compras fuera de Europa para acelerar nuestra expansión. Además, desde 2015 hemos empezado a crecer mediante adquisiciones, sobre todo fuera de Europa", ha explicado Torri.

El director de relaciones institucionales de Ferrero Ibérica ha recordado que la multinacional ha adquirido recientemente a Kellogg parte de su negocio de galletas, 'snacks' con sabores a fruta, masas para tarta y helados, mientras que a principios del año pasado compró a Nestlé su negocio de chocolates en Estados Unidos.

Torri ha subrayado que la compañía trabaja en España para "desestacionalizar" el consumo de chocolate para conseguir que esté presente en otras épocas del año y trabaja en lanzar nuevos productos para tener "más dinamismo".

CONFÍA EN LOGRAR EL 100% DE SUS OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD PARA 2020

Por otro lado, el Grupo Ferrero ha presentado su último informe sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC), en el que destaca la evolución de la multinacional en alcanzar sus objetivos de sostenibilidad para 2020.

En concreto, el fabricante de Nutella y Ferrero Rocher avanza hacia el 100% del cumplimiento de sus objetivos, tras situarse en el 78% el progreso de las metas marcadas para finales de esta década.

Ferrero ha logrado cumplir algunos objetivos como conseguir que el 100% del aceite de palma que utiliza está certificado como sostenible y segregado por RSPO desde 2015, o el 100% de los huevos que se utilizan proceden de gallinas camperas.

Además, los avances en otras materias primas, como cacao (70% sostenible ya) o azúcar de caña (46%), están en línea con los objetivos anuales que se ha marcado la compañía.