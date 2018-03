Google invertirá 245 millones en apoyar a las empresas periodísticas y combatirá las noticias falsas

Así lo ha anunciado Google este martes a través de una entrada en su blog corporativo, después de que Facebook se haya visto salpicado por el escándalo protagonizado por Cambridge Analytica, empresa que recopiló ilegalmente datos personales de más de 50 millones de usuarios de la red social para apoyar la campaña presidencial de Donald Trump, y que contagiaba en Bolsa a prácticamente todos los componentes tecnológicos del índice Nasdaq.

En este sentido, la firma californiana explica que GNI es una iniciativa que busca ayudar al periodismo a prosperar en la era digital y representa "un hito" en el compromiso de Google con la industria de la información. Sus objetivos principales serán elevar y fortalecer el periodismo de calidad, desarrollar modelos comerciales que impulsen el crecimiento sostenible, y dotar a las empresas periodísticas de innovaciones tecnológicas.

Entre las herramientas integradas en GNI, Google desarrollará 'Suscribe with Google', que permitirá a los usuarios, con una cuenta en la plataforma, comprar su suscripción directamente con los datos personales y bancarios asociados a ella para "diversificar los canales de ingresos". A esta iniciativa ya se han adherido medios como 'Le Figaro', 'Financial Times', 'The New York Times', 'The Telegraph', o 'The Washington Post'.

Por otro lado, 'el motor de búsquedas' ha asegurado que sus sistemas han sido mejorados para reconocer situaciones de noticias de última hora y ajustar su contenido para dar relevancia a las fuentes fidedignas y no a los "malos actores que desinforman". en relación a esto, Google ha lanzado 'Disinfo Lab junto a la Universidad de Harvard, que busca combatir las noticias falsas durante elecciones o últimas horas, pues admite que "cada vez es más difícil distinguir lo que es verdadero (y no verdadero) a través del canal online".