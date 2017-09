González Byass, elegida la mejor bodega española y europea del mundo

González Byass ha sido elegida la mejor bodega de España y Europa en el ranking 'Top 100 Sociedades Vitivinícolas del Mundo 2017', elaborado por la World Association of Writers and Journalists of Wines and Spirits (WAWWJ).

En concreto, González Byass se ha situado en la segunda posición del ranking mundial, que lidera la bodega australiana Taylors, mientras que en tercera posición se situó la portuguesa Casa Santos Lima. En el 'top-10' figuran las también españolas Félix Solis Avantis en sexta posición y Bodegas de Familia Burgo Viejo en la novena plaza.

La bodega andaluza alcanzó un total de 3.923 puntos y logró 156 premios obtenidos en certámenes internacionales, gracias a los éxitos de Bodegas Tío Pepe en el International Wine Challenge; Bodegas Beronia, Finca Constancia y Cavas Vilarnau en Mundus Vini; Viñas del Vero y Beronia Rueda en el Concours Mondial de Bruxelles, y Finca Moncloa en los Decanter World Wine Awards.

De los resultados cosechados, destaca el obtenido por Noé, que ha logrado ser, por segundo año consecutivo, el 'Mejor Vino de España' del ranking 'Vinos del Año 2017', situándose en la tercera posición.

González Byass es una bodega familiar fundada en Jerez en el año 1835 y que cuenta con marcas como el Fino Tío Pepe, vinos como Noé o Apóstoles, así como el brandy Solera Gran Reserva Lepanto.

La bodega española completa su gama de productos con el vermouth La Copa, el anís Chinchón de la Alcoholera, los licores de fruta Granpecher y Granpomier y los destilados de alta gama entre los que se encuentran Nomad Outland Whisky, vodka Druide y las ginebras The London Nº1 y Mom. También distribuye, de forma exclusiva en el mercado nacional, el ron nicaragüense Flor de Caña, el champagne Deutz y los exclusivos Single Malt Whisky The Dalmore y Jura, de Whyte & Mackay.