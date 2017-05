Empresas

http://www.teinteresa.es/dinero/empresas/Gobiernos-sostenibilidad-Teresa-Ribera-IDDRI_0_1792021293.html

Gobiernos e instituciones deben favorecer la sostenibilidad de las empresas, según Teresa Ribera (IDDRI)

Teresa Ribera, directora del Instituto para el Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI), ha señalado que la sostenibilidad debe formar parte de los objetivos de las empresas más allá de los resultados económicos, ya que si no, "no se llegará a ningún lado", aunque los gobiernos e instituciones públicas deben "facilitar este trabajo" y no "hacerlo más difícil".