El Gobierno intentará que Alcoa revierta su decisión de cerrar las plantas en Avilés y La Coruña

El Gobierno ha convocado una reunión para el próximo martes con los gobiernos regionales de Asturias, Galicia y con los sindicatos de los trabajadores de Alcoa con el fin de evitar que la multinacional prosiga en su plan de cerrar las plantas que mantiene en Avilés y La Coruña, que emplean a casi 700 personas.

Según ha avanzado la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros de este viernes, esta misma mañana se ha reunido con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y con la de Transición Ecológica, Teresa Ribero, con el fin de comenzar a diseñar una reacción conjunta.

Celaá ha admitido que la decisión de Alcoa de cerrar dos de las tres plantas que tiene en España ha llegado por "sorpresa" y ha querido desvincular dicha decisión de la multinacional productora de aluminio del coste energético de la luz en el país, uno de los motivos que alegó la empresa para llevar a cabo el cierre, al causarle "improductividad".

No obstante, la ministra ha querido dejar claro que esta declaración "no tiene nada que ver con el tema energético" y ha asegurado que el Gobierno "no da por buena" la decisión de Alcoa.

Por ello, el Gobierno ha convocado una reunión el próximo martes con el fin de conocer los motivos de este anuncio y ha asegurado que "trabajará" para mantener el empleo y las unidades productivas en ambas regiones.