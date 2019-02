El Gobierno vasco acuerda que los VTC se contraten con una hora de antelación

El Gobierno del País Vasco ha acordado tanto con el sector del taxi como el de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), que la contratación de este tipo de coches se realice con una antelación mínima de una hora.

Este plazo no se tendrá en cuenta en casos excepcionales, como son el recurso a este tipo de vehículos que se realicen en casos de urgencias con mutuas o aseguradoras.

El acuerdo se ha alcanzado en la Mesa del Taxi de Euskadi, conformada por el Gobierno Vasco, la Federación vasca del Taxi y los representantes de las VTCs, que además han convenido las principales directrices del nuevo reglamento que la Comunidad aprobará para los servicios VTC en el País Vasco.

El acuerdo será ratificado en la próxima Mesa del Taxi para que el Gobierno Vasco comience la redacción del texto articulado atendiendo a los aspectos que se han fijado este lunes, según informó la directora de Planificación del Transporte de Gobierno Vasco, Janire Bijueska, tras la reunión de este lunes.

La responsable del Ejecutivo autónomo ha calificado de "triunfo" el tono de la reunión y la "constructiva" voluntad de las partes para evitar "cualquier confrontación, que era la prioridad fundamental".

Bijueska ha indicado que en la reunión se han consensuado los aspectos más generales, "refrendados por todas las partes", de cara a seguir trabajando en una próxima mesa y desarrollar la parte dispositiva.

"NO GANAN UNOS NI OTROS, GANA LA SOCIEDAD".

"Hoy no ganan unos ni otros, sino que gana la sociedad vasca, porque gracias a este acuerdo, conseguimos regular el sector de las VTCs de forma que conviva de manera ordenada con el del taxi, ambos servicios de diferente naturaleza, con una larga trayectoria en Euskadi, y que se pueden complementar de forma armoniosa", ha asegurado.

La directora de Planificación del Transporte de Gobierno Vasco ha señalado que es "innegable" que la prestación del servicio de arrendamiento de vehículo con conductor "viene a atender unas necesidades que el cliente demanda" en unas "condiciones diferentes" a las que presta el taxi. Por ello, según ha indicado, la casuística de la prestación del servicio también tiene que "ser propia".

Por ello, tras indicar que las VTCs tiene que "garantizar" que vienen a prestar el servicio para el que están, ha afirmado que se ha acordado que, como regla general, se deberá solicitar la precontratación con una anticipación de una hora.

No obstante, según ha explicado, hay algunas excepciones en las que no será necesaria esa precontratación de una hora, como será en el caso de urgencias, mutuas de accidente, asistencia en carretera, modificaciones en un servicio ya precontratado o en la relación empresas que "siendo clientes habituales, necesitan de unos servicios mantenidos en el tiempo porque su relación ya es habitual en el tiempo y no es esporádica".

Por otra parte, ha señalado que se busca que la regulación no sea "un efecto llamada" y se ha acordado que no puedan utilizarse los tránsitos en la vía pública para demandar el servicio.

Por ello, los VTCs no podrán circular por la vía pública, si no están prestando un servicio y deberán estacionar en su base o aparcamiento fuera de la vía pública hasta requerir un nuevo servicio. Además, la geolocalización de los VTC será posible en un plano interno, pero no estará al alcance de los usuarios.

El acuerdo contempla que, si por circunstancias sobrevenidas el conductor de un vehículo de arrendamiento con conductor precisara estacionarlo en vía pública para atender necesidades no relacionadas con el servicio, además de aparecer como fuera de servicio, no podrá prestar ningún servicio hasta transcurrida una hora desde su regreso al vehículo, para garantizar los términos exigidos de la precontratación y evitar que cualquier cliente al verlo estacionado formalice un servicio en la vía pública.

Por otra parte, se especifica que estos vehículos deberán ser utilizados habitualmente en la prestación de servicios en Euskadi y, cuando se encuentren prestando servicios en territorio distintoal de la comunidad autónoma en que se encuentre domiciliada laautorización en la que se amparan, deberán llevar a bordo lacorrespondiente autorización en el salpicadero, en lugar visible desde el exterior, salvo que se encuentren identificados por un distintivo.

VTC VINCULADAS A COCHE, NO A CONDUCTOR.

En el acuerdo se establece también que las VTC están vinculadas a un coche y no al conductor y, así como los taxistas obtienen una licencia (persona física), las autorizaciones de VTC permiten el servicio a los vehículos.

La Federación del Taxi ha calificado de "positiva" la reunión y ha recordado que llevan tiempo reclamando al Gobierno Vasco que "tome medidas". En este sentido, uno de sus portavoces, presente en la comparecencia, ha señalado que el Ejecutivo autónomo está demostrando "una gran responsabilidad" y está elaborando una normativa que "va a poder facilitar que los dos modelos convivan en Euskadi". Por su parte, el representante de las VTC ha declinado hacer declaraciones y ha afirmado que no tenía "nada que decir".