El Gobierno, "absolutamente convencido" de que el servicio postal universal está garantizado en España

Asimismo, destacó, durante la sesión de control del Senado al Gobierno, que hay que "contextualizar" dicha reducción "en la necesidad de contener el gasto y la deuda pública". "Dejo absolutamente claro que esta cantidad no afectará a la calidad del servicio ni a los trabajadores de Correos. No todos los años tiene que ser la misma cuantía --en 2017 el ente público recibirá 120 millones de euros, frente a los 518 millones que recibió en 2014--", reiteró.

Sin embargo, el senador del Grupo Socialista David Delgado mostró su preocupación porque Correos, la empresa pública más grande de las que se encuentran bajo el paraguas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), haya bajado en un 25% su volumen de negocio y un 14% la cuantía destinada al gasto de personal, hasta los 1.342 millones de euros para este año, frente a los 1.594 millones de 2011.

"Vemos cómo los ingresos derivados de otros servicios son menores en comparación a otros países de nuestro entorno. Queremos poner el foco de atención sobre esta necesidad. Lo único que podemos encontrar es la muerte lenta de Correos", añadió.

Además, Delgado resaltó que la compañía pública de correo postal y paquetería puede sufrir "un conflicto laboral que podría tener las mismas consecuencias de la estiba por no haber tenido la oportunidad de consensuar una situación entre trabajadores y empresa".

DELGADO: "LOS NÚMEROS NO ME SALEN"

De la Serna salió en defensa del modelo justificando que el Gobierno del Partido Popular está teniendo "compromiso" para crear "empleo de calidad y sostenible" dentro de Correos, mientras que aseguró que están trabajando en el borrador final de un plan estratégico para el servicio postal universal que esté de acuerdo con la ley.

De este modo, recordó que es a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a quien le "corresponde la supervisión y el perfecto funcionamiento del mercado postal" y recordó "un hito estratégico muy importante" para el sector, la aprobación del Plan de 2013.

Por su parte, el senador del grupo socialista insistió sobre las cifras. "Los números no me salen. Su Ministerio ha reducido la inversión (en Correos), por mucho que intente justificarse, en 60 millones de euros. Esperemos que esa reducción no signifique menos puestos de trabajo o cierre de oficinas, sobre todo, en el ámbito rural. El Banco Central Europeo (BCE) recomienda la inversión pública para reactivar el mercado laboral, y ustedes han renunciado", subrayó.

Finalmente, David Delgado reprochó al ministro de Fomento la falta de un plan estratégico que asegure la "viabilidad" de Correos. "Me hubiese gustado que me hubiera dado iniciativas, pero como era previsible no ha dicho nada nuevo", apuntó.

A estas declaraciones del senador socialista, De la Serna respondió que Correos está inmerso en la aprobación de su plan estratégico 2017/2021, con el que pretende avanzar en la senda de la recuperación y del crecimiento a medio y a largo plazo (con el apoyo de SEPI).

"Correos es una empresa viable, saneada de endeudamiento financiero e implementa políticas claras en cuanto a la diversificación de los ingresos que han aportado consecuencias en los últimos años. En 2016, logró incrementar la cifra de negocio y fue un referente de las empresas de paquetería", concluyó.