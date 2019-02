El Gobierno de Colau apoya constituir una App pública para pedir taxis en Barcelona

Badia ha advertido no obstante de que esta App no podría ser impulsada por el Instituto Metropolitano del Taxi (IMET), porque es un órgano que no puede realizar ninguna actividad comercial.

La proposición de la CUP ha prosperado con los votos a favor de BComú, PDeCAT, Cs, ERC, PSC y la CUP, mientras que el PP se ha abstenido.

En su defensa de la propuesta, la concejal de la CUP Eulália Reguant ha asegurado que la aplicación debe ser fácil de usar para ancianos y para los centros de salud.

"Es una iniciativa que tiene que ayudar a mejorar la calidad del servicio y la transparencia del propio sector", ha detallado Reguant, mientras que Badia ha dicho que los precios, las tasas y las tarifas se deberían fijar en el AMB, aunque se ha comprometido a iniciar los estudios necesarios.

Raimond Blasi (PDeCAT) también ha reclamado modernizar este servicio público para que sea "francamente universal", y el concejal de Cs Santiago Alonso ha lamentado que en las últimas semanas se haya enfrentado al sector del taxi y a las empresas de vehículo de alquiler con conducto (VTC).

El edil de ERC Jordi Coronas ha pedido un sistema de reservas rápido e intuitivo, que además permita el pago y la valoración del servicio, mientras que Carmen Andrés (PSC) ha insistido en trabajar en estas medidas, y Alejandro Fernández (PP) ha asegurado compartir la filosofía de la proposición, y ha instado a modernizar el taxi para no "buscar culpables fuera".