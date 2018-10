La Generalitat de Cataluña ve "desproporcionado" lo que Acciona reclama por ATLL

La Generalitat de Cataluña considera "desproporcionado" el importe de 1.000 millones de euros en que Acciona ha calculado la indemnización que considera le corresponde por la resolución del contrato de gestión de ATLL, la firma que abastece de agua a cuatro millones de ciudadanos de la Comunidad, al estimar además que "no tiene en cuenta que el contrato ha sido declarado nulo".

La Comisión de apoyo constituida para liquidar el contrato de gestión de la ATLL adjudicado en 2012 fijará "en próximas semanas" la indemnización correspondiente y la comunicará al grupo que preside José Manuel Entrecanales.

En un comunicado, el Govern ha indicado que esta comisión, integrada por las consellerias de Territorio y Sostenibilidad, Economía, el gabinete jurídico de la Generalitat y la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), "seguirá trabajando como hasta ahora, de forma objetiva, la compensación que corresponde" por la finalización del servicio que el consorcio presta al amparo de un contrato ya declarado nulo.

En este sentido, indicó que está elaborando un informe en que se evalúan los aspectos jurídicos y económicos de la liquidación del contrato, tras el que prevé comunicar a Acciona en las próximas semanas la "cantidad que corresponda".

"No nos inquietan las informaciones que Acciona filtra en defensa de sus intereses. Las cifras que reclaman son desproporcionadas, no se ajustan a la sentencia y no tienen en cuenta que el contrato ha sido declarado nulo", ha asegurado el secretario general de Territorio y Sostenibilidad, Ferran Falcó.