Gayo (Telefónica) descarta acuerdos de compartición y despliegue de redes como el de Vodafone y Orange

En una rueda de prensa para presentar los nuevos servicios de la compañía, Gayo ha incidido en que los despliegues de redes compartidos son algo habitual en los mercados y dependen varias circunstancias, entre las que tiene un peso importante el posible ahorro de costes en infraestructuras pasivas.

En este sentido, ha remarcado que en el caso de Vodafone y Orange es algo natural la extensión del acuerdo que ya tenían en 4G, pero en el de Telefónica esos costes ya se facturan a través de su filial de infraestructuras Telxius.

"En términos financieros puros puede ser menos atractivo para nosotros. En cualquier caso, seguiremos mirando siempre opciones en el mercado, aunque no sea algo que ahora mismo tengamos sobre la mesa", ha explicado.

Asimismo, ha señalado que, aunque no se conocen todos los detalles, el acuerdo de banda ancha fija es muy limitado y se refiere a una zona donde ellos no tienen la capacidad de fibra que buscaba Vodafone, por lo que considera que no afectará al acuerdo que Telefónica tiene en España con el operador británico.

A este respecto, Gayo también ha resaltado que este tipo de acuerdos forma parte de una dinámica normal del mercado y demuestra que las alianzas para la compartición de fibra son muy activas y no hace falta una regulación en este sentido.

DATOS MÓVILES ILIMITADOS

Preguntado por la nueva oferta de Vodafone de tarifas móviles con datos ilimitados, Gayo ha señalado que cada operador elige su camino, pero considera que en el caso de Telefónica "hoy por hoy" no cree que los clientes demanden datos ilimitados en el móvil. "No es un camino que creemos que debemos seguir", ha añadido.

En este sentido, ha incidido en que las ofertas que tienen se acomodan muy bien a las demandas actuales de los clientes, al mismo tiempo que ha admitido que la llegada del 5G plantea muchas dudas e interrogantes sobre los nuevos modelos de tarifas, que habrá que observar como evolucionan próximamente.

Por otro lado, ha vuelto a incidir en que tanto en España como en Europa el número de operadores no es el mejor para las inversiones y las infraestructuras y ha abogado por encontrar un equilibrio que permita la "competencia efectiva" al mismo tiempo que se favorecen las enormes inversiones que requiere un sector con el de las telecomunicaciones.

Respecto a Euskaltel, ha señalado que es un operador "potente" en la zona en la que opera, pero ha reconocido que construir un quinto operador desde esa posición no es fácil y requiere mucho esfuerzo. Así, ha agregado que lógicamente prefiere que no se extienda, pero ha asegurado que su posición diferencial hará que Telefónica sea el menos afectados por este posible movimiento, al igual que ocurrió con el cuarto operador MásMóvil.