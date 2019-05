GasIndustrial pide armonizar peajes con el resto de países europeos para abaratar la factura del gas

En el Foro Industrial de Gas organizado por la asociación, Esteban indicó que el nuevo contexto normativo para el sector gasista que se debe abordar próximamente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) puede ser "una oportunidad para armonizar los peajes en línea con el resto de Europa".

Según indicó, estos peajes en España están un 45% por encima de los de la media europea, lo que incide directamente en la competitividad de sectores como el papelero, siderúrgico, cerámico, cogeneración, químico, vidrio, refino y otros muchos cuyos procesos productivos son intensivos en gas.

Así, consideró necesario para abordar este problema de precios que los costes regulados del sistema no soporten conceptos que no se correspondan a servicios realmente prestados, bajar sustancialmente esos costes y que estás reducciones se trasladen a los peajes y no a reducir la deuda histórica del sistema. Además, destacó que esas reducciones de las tarifas de peajes deben repercutir en una bajada sustancial a la industria.

El presidente de GasIndustrial también señaló que el gas es "estratégico" para cientos de empresas industriales españolas que, a su vez, "juegan un papel clave en la sostenibilidad del sistema gasista".

De esta manera, recordó que el consumo de gas de estas empresas supone más del 60% de la demanda nacional, con una factura anual de 4.700 millones de euros, por lo que un gas más competitivo favorecería una mayor actividad industrial en el país.

INICIATIVA DE ASOCIACIONES

Por otra parte, Esteban anunció que la asociación ha promovido la puesta en marcha de una iniciativa de asociaciones cuyos industriales son grandes consumidores, como Acogen, Anfevi, Anffecc, AOP, Ascer, Aspapel, Confevicex, Feique y Unesid.

En concreto, esta iniciativa tendrá por objeto actuar como interlocutor de la industria con el sistema gasista en el tema de los cambios legislativos que han de dar paso a un nuevo marco normativo y que supondrá una puesta al día de los costes de peajes, y también un avance en la apertura a la liberalización efectiva de entrada de gas al sistema.

LA NUEVA NORMATIVA DE LA CNMC ESTARÁ "EN TIEMPO"

En el mismo marco de la jornada organizada por GasIndustrial, la vicepresidenta de la CNMC, María Fernández, aseguró que el calendario de circulares que debe desarrollar el organismo a lo largo de este año para llevar a cabo la normativa para el sector gasista y eléctrico, en función de la transferencia de las competencias que recibió del Gobierno a principios de este año, estarán "en tiempo".

Así, subrayó que se cumplirá con todos los plazos previstos por la CNMC y con todos los periodos de alegaciones "suficientemente amplios para que todo el mundo pueda opinar y alegar".

Por su parte, el consejero delegado de Enagás, Marcelino Oreja, subrayó la apuesta de la compañía por la promoción del gas renovable y subrayó el papel que van a jugar las plantas españolas con la llegada en un "futuro próximo" de gas americano. "Nos va a permitir usar nuestras plantas como un lugar de intercambio y convertirnos en un hub internacional de GNL", destacó al respecto Oreja.