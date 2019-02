Garrido llama a los taxistas a dejar el paro e insiste en que no legislará para eliminar las VTC

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha llamado a los taxistas a abandonar el paro indefinido que secundan desde hace dos semanas, al insistir en que "jamás" legislará para dejar "eliminar" el sector de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) y "dejar en la calle" a 6.000 familias.

"Los taxistas tendrán que reflexionar sobre por qué han perdido la batalla de la opinión pública y de los ciudadanos", indicó Garrido en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, en las que recalcó que no va a seguir la 'vía Colau', en referencia a la normativa aprobada en Cataluña.

"El error ha sido plantear una guerra para eliminar un sector más que la defensa del interés general", ha considerado el presidente regional en relación al colectivo del taxi.

Por ello, ha hecho un llamamiento para que los taxistas "vuelvan a trabajar y a ingresar dinero" y a trabajar entre todos para "de mejorar sus condiciones".

En este sentido, recordó que en la reunión de este lunes se les ofreció introducir modificaciones en su propio reglamento para mejorar el sector.

Garrido asegura haberse sentido "plenamente respaldado, al cien por cien" por su partido en este conflicto, dado que recordó que el PP pretende una legislación nacional sobre las VTC y que este sector no desaparezca.

"Precisamente, porque no voy a repetir en el cargo, lo sencillo hubiera sido claudicar, pero eso no es mi principio de gobierno, me pagan igual hasta el final y voy a trabajar siempre en beneficio de todos los madrileños", ha asegurado.

El presidenta ha reiterado el "error" que ha acometido "un grupo radicalizado" que, a su juicio, "no representa al sector" del taxi, al que, en su opinión, le va a costar "mucho" recuperar la imagen.

A su juicio, es un sector "muy querido que han deteriorado este grupo de radicales", en referencia a los representantes de las asociaciones.