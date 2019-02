Garrido escuchará a los taxistas, pero "no permitirá" que las VTC desaparezcan en Madrid

Garrido ha defendido así que trabajarán en una legislación que "permita la competencia y la coexistencia" y ha reiterado la disposición de su Ejecutivo para llegar a acuerdos.

El presidente de la Comunidad se ha manifestado de esta forma a su llegada al Comité Ejecutivo Nacional del PP, horas antes de la reunión prevista para la tarde de este lunes entre la Consejería de Transportes y las asociaciones de taxistas, que este lunes comienzan su tercera semana de paro indefinido en la capital.

Garrido aseguró que no le gusta "ganar ningún pulso" sino llegar a acuerdos, algo que, según ha dicho, ha hecho "siempre" con los colectivos con los que trabajado, firmando "muchos" pactos estos años.

"Bien es verdad que siempre me he encontrado con colectivos que querían mejorar sus condiciones, no tratar de que otros desaparecieran. Ese es el único obstáculo que hay", ha resaltado el presidente madrileño.

LEGISLACIÓN PARA LA COEXISTENCIA.

En este sentido, ha insistió en que van a trabajar en una legislación que "ayude a la competencia y a la coexistencia de dos sectores a los que la ciudadanía valora positivamente".

De esta forma, rechazó que pueda ocurrir lo que ha sucedido en Barcelona, donde, por el cese de actividad de las VTC, han "ido a la calle tres mil familias". "Eso no lo va a hacer la Comunidad de Madrid porque creemos además en la libertad de elección", ha exclamado.

Preguntado por las medidas que el Ejecutivo planteará a los taxistas en la reunión de este lunes, Garrido se ha limitado a reiterar su voluntad de alcanzar "siempre" acuerdos que permitan la "competencia y la convivencia", porque "eso es lo razonable". A su entender, la competencia es "buena para todos" y "mejora el servicio de todos los que compiten".

"Que ellos nos transmitan qué cosas quieren para mejorar el colectivo del taxi, que estamos dispuestos a hacerlo, por supuesto que sí", ha enfatizado. Sin embargo, ha dejado claro de nuevo que no aceptarán que "desaparezca un sector como las licencias VTC, que en el caso de la Comunidad de Madrid es enormemente valorado por los ciudadanos".