Los vinos de García Carrión, reconocidos con 140 medallas internacionales en lo que va de 2019

En concreto, la bodega española ha recibido en los últimos días nuevos galardones en los concursos de Texsom (Estados Unidos), Vino Sub30 (edición España), Concours international de Lyon y Best Wine in Box (Francia).

El Texsom International Wine Awards, con un jurado de 61 sommeliers y más de 80 miembros del grupo Texsom, ha concedido 24 medallas a García Carrión, de entre los más de 3000 vinos presentados, procedentes de todo el mundo.

En Vino Sub30, que se ha celebrado en Madrid, se le ha otorgado 37 medallas de oro a los vinos de la bodega española. La peculiaridad de este concurso es que el jurado está compuesto por menores de 30 años, todos ellos agrónomos, enólogos, sumilleres y profesionales de la industria del vino.

Entre los vinos premiados de García Carrión destaca Castillo de Aza Crianza, un Ribera del Duero de la bodega Viña Arnaiz, que obtuvo la puntuación más alta con la medalla Gran Oro y una valoración de 97 puntos.

El Concours International de Lyon, donde se dieron cita catadores de 33 países que degustaron más de 6.000 vinos procedentes de 36 países, García Carrión logró dos medallas de oros para Viña Arnáiz Ribera del Duero Gran Reserva y Marqués de Carrión Rioja Reserva.

Por último, García Carrión ha obtenido también una medalla en un concurso peculiar, como es el 'Best Wine in Box', en el que se se valora la excelencia de los vinos comercializados en el formato 'bag in box'. En esta quinta edición, celebrada en Toulousse (Francia), analizando muestras de varios continentes, destacó el Pata Negra Tempranillo Barrel Aged, de la DO Valdepeñas.