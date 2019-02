Garamendi afirma que La Naval de Sestao es una "nube negra" y espera que se logre una salida al astillero

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha lamentado que en la buena evolución del sector naval la situación de La Naval de Sestao es "una nube negra" y espera que se le pueda dar una salida.

Durante su intervención en la jornada 'La importancia de la Economía Azul y los sectores, en el desarrollo empresarial y social', que se desarrolla en el BEC de Barakaldo, en el marco de la feria Sinaval, Garamendi ha destacado la importancia de la economía azul y ha aludido al "desconocimiento" que existe sobre la misma.

El presidente de la CEOE ha destacado el alto valor añadido de los astilleros del país, su especialización y ha hecho un repaso de los distintos subsectores como el pesquero, el de reparaciones o el de la construcción de yates. Asimismo, ha subrayado el impulso exportador de la construcción naval en España, con unos volúmenes que alcanzan el 85%.

NAVAL

No obstante, ha asegurado que hay alguna "nube negra" en el sector en referencia a La Naval de Sestao y ha expresado su deseo de que "tenga una salida". Garamendi ha asegurado que la situación de La Naval "es triste" porque, "a nivel nacional los astilleros están yendo bien", y persiste "esa nube negra en Vizcaya con el sector de La Naval".

Sobre posibles inversores interesados en la factoría vizcaína, ha asegurado que desconoce "el detalle y el caso concreto". "Esperemos que haya gente interesada. Es un astillero que está ahí, con gente muy cualificada y yo creo que sería muy importante para Vizcaya", ha asegurado.

En todo caso el presidente de la CEOE considera un "absurdo y un contrasentido" la diferencia que hay entre el transporte en Europa y la participación en el PIB, y la poca participación del transporte marítimo en España. A su juicio, si hubiera más navieras en España, "habría más carga de trabajo en este país" y, en este sentido, ha lamentado la desaparición en Bilbao de muchas de las que existían.

"Se acabó con el 'know how' del transporte marítimo", ha indicado Garamendi, que ha aludido también a las "trabas administrativas" a las que tiene que hacer frente el sector. Además, ha considerado que "hay que ayudar a todo el sector con mucha más I+D+i y con una legislación más estable".

Garamendi ha destacado que hay varios elementos clave en la evolución del sector como la digitalización, la mejora de la producción y la industria 4.0 que "se acerca también al mundo del mar". El presidente de la CEOE ha afirmado que la digitalización "no es algo que viene, sino que está" y las empresa que no sean "capaces de ver ese futuro, tienen un futuro negro". No obstante, ha señalado que los astilleros españoles ya están "en ese proceso".

En su discurso, se ha referido a algunas de las "quejas" del sector, como la falta de capital humano cualificado. En este sentido, ha manifestado que "guste o no guste" la formación en España "no da" para los objetivos que tienen las empresas y, en concreto, ha indicado que la formación dual "no arranca" y la Formación Profesional está "parada".

Tras lamentar que en los Presupuestos donde más se ha recortado es en I+D+i, un elemento "fundamental", junto con las infraestructuras para mejorar la competitividad, ha manifestado que la regulación es "clave" para el sector y, además de contar con un "marco legal estable", también es clave la financiación, después de que hace unos años el sector pasara por una "situación injusta" a la que "los tribunales dieron la vuelta". "Situaciones como esa no se pueden consentir", ha añadido.

Por otra parte, en relación a los puertos, ha señalado que para las empresas hay "una liberalización asimétrica" y ha añadido que los puertos del Estado necesitan de "infraestructuras ferroviarias y de todo tipo" para que sean más competitivos.