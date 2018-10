Galán destaca la apuesta estratégica de Iberdrola por el dividendo social

En su participación el encuentro Forbes Summit Women 2018, Galán subrayó que Iberdrola "es la única empresa que tiene en sus estatutos el compromiso de tener un dividendo social".

En esta línea, enmarcó el compromiso del grupo con el deporte femenino, patrocinando un total de 16 modalidades. "Y nuestro apoyo no es por visibilidad. Lo encuadramos en nuestra acción social. Que tenga o no retornos no es lo que nos ha animado a hacerlo, nos animó nuestro dividendo social, nuestro compromiso con la sociedad", añadió.

Asimismo, valoró la inteligencia emocional de las mujeres. "A la hora de gestionar las empresas, es muy importante tener inteligencia emocional, entender lo que dice el otro...y en eso las mujeres nos ganáis por goleada", dijo.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha inaugurado este martes el Forbes Summit Women, que ha acogido a casi 400 profesionales y directivos de grandes empresas con el objetivo de profundizar en un nuevo modelo empresarial con mayor presencia del liderazgo de las mujeres, informó Forbes.