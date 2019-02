Galán (Iberdrola) abre la puerta a permutar conexiones a la red de nucleares y carbón para nuevas renovables

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha abierto la puerta a permutar los derechos de conexión a la red que posee a través de las centrales nucleares y carbón del grupo por permisos para nueva potencia de renovables.

En una presentación ante analistas de la actualización del plan estratégico de la compañía para 2018-2022, Galán indicó que "se está hablando de la hibridación de las renovables". "Se puede hibridar la mayor parte de nuestras plantas existentes", dijo.

De esta manera, la energética dispondrá de la facilidad para el desarrollo de los más de 30 proyectos a desarrollar en España por más de 3 gigavatios (GW) de renovables en 2022. Además, cuenta con una cartera adicional para alcanzar al menos más de 10 GW operativos en el horizonte de 2030.

Castilla y León, con un total de 9 proyectos, será la Comunidad Autónoma donde más proyectos de renovables implantará el grupo, seguida de Extremadura (8) y Castilla-La Mancha (7).

Por otra parte, Galán aseguró que la revisión de la vida útil de las centrales nucleares para proseguir con su actividad se realizará "año a año", y no se procederá a "una reparación general, que requeriría una inversión enorme".

Así, dejó claro que el objetivo de la compañía no es realizar inversiones por un periodo fijo de vida útil para esas nucleares, sino llevar a cabo esas "revisiones anuales" y seguir así "hasta el límite" que fije Enresa y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El presidente de Iberdrola consideró que si se sigue con el plan del Gobierno para el cierre de las nucleares, que prevé el cierre ordenado de los cerca de 7.000 MW de esta tecnología entre 2025 y 2035, es "posible" que Enresa pueda exigir algún pago para el cierre.

No obstante, Galán, quien indicó que se están manteniendo conversaciones con Enresa sobre cómo abordar el cierre del parque nuclear, subrayó que ésta "es una responsabilidad del Estado".

UN PLAN ENERGÉTICO "CLARO".

El directivo alabó el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) presentado por el Gobierno la pasada semana, ya que supone que por primera vez se cuente con "un plan energético claro", que da señales sobre qué "energía se va a necesitar en los próximos 10 y 20 años" y las tecnologías.

"No es un plan político, sino que es técnico, para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones del país y garantizar la seguridad de suministro", advirtió, subrayando que da "mucha visibilidad" para adoptar decisiones de inversión.

RENTABILIDAD ATRACTIVA PARA INVERTIR EN REDES.

Por otra parte, respecto a un posible recorte en la retribución para la actividad de las redes eléctricas que plantea el Gobierno basándose en los cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), dejando esa tasa en el 5,58% para el periodo 2020-2025, frente al 6,5% actual, Galán advirtió que si se esperan unas inversiones de 41.000 millones en redes para la transición energética se debe "ofrecer algo atractivo".

"Si no es atractivo no se va a invertir nada y el dinero no va a fluir", subrayó el presidente de Iberdrola, quien valoró, eso sí, la metodología adoptada por el regulador para calcular la tasa de retribución. "Tiene que encajar con las cifras para que sea atractivo invertir en las redes", añadió.