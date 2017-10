RSC. ILUNION HOTELS, GALARDONADA EN LA OCTAVA EDICIÓN DE LOS PREMIOS SERES POR SU INNOVACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL

- Por su proyecto de conversión de un hotel de cuatro estrellas en Centro Especial de Empleo. ILUNION Hotels, perteneciente al grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación, recibió anoche un galardón por su innovación social y compromiso empresarial durante la octava edición de los Premios Seres, que se celebró en Casa de América de Madrid.

Con estos premios, la Fundación Seres reconoce las mejores actuaciones estratégicas e innovadoras que son motor de cambio para la mejora de la sociedad.

“ILUNION Hotels recibió el premio por la integración laboral de personas con discapacidad en el sector turístico, concretamente por su proyecto iniciado en 2014 para la conversión en Centro Especial de Empleo (CEE) del madrileño hotel de cuatro estrellas ILUNION Suites”, indica en una nota de prensa.

Los CEE son empresas de economía social que compatibilizan la viabilidad económica con la integración laboral de personas con discapacidad, que constituyen, al menos, el 70% de su plantilla.

La cadena hotelera del grupo de empresas de la ONCE y su Fundación, que ha seguido trabajando en esta línea, tiene en la actualidad siete CEE: dos hoteles en Madrid, dos en Valencia, tres en Barcelona y el ILUNION Catering by Maher, su empresa nacional de servicios de catering, según datos incluidos en la nota.

ENTREGA DE PREMIOS

A la octava entrega de los Premios Seres asistieron el consejero delegado de ILUNION y presidente de ILUNION Hotels, Alejandro Oñoro, y el director general de ILUNION Hotels, Jose Ángel Preciados.

Oñoro agradeció el premio, que reconoce “la profesionalidad de los trabajadores de nuestra cadena de hoteles y pone en valor el modelo socioempresarial del grupo de empresas de la ONCE y su Fundación, que coloca en el centro de su estrategia a las personas con discapacidad”.

Para el director general de ILUNION Hotels, “este premio ratifica una estrategia orientada al compromiso social con las personas con discapacidad”. Preciados aseguró que “recibir este reconocimiento y dar visibilidad a nuestro proyecto es un motivo de enorme alegría y orgullo para todos los que formamos parte de él”.

REFERENTE SOCIAL EN EL SECTOR TURÍSTICO

ILUNION Hotels cuenta actualmente con 26 hoteles de cinco, cuatro y tres estrellas repartidos por toda la geografía española: cuatro en Madrid, cuatro en Barcelona, cuatro en Valencia, dos en Cádiz (Calas de Conil y Sancti Petri), tres en Málaga (Málaga, Mijas y Fuengirola), dos en Mérida (Mérida Palace y Las Lomas) y uno en Sevilla, Badajoz, Menorca, Huelva (Islantilla), Girona (S´Agaró), Zaragoza y Bilbao.

Además, es la única en España que tiene la certificación de accesibilidad universal (UNE 170001-2) en sus establecimientos, así como el sello Qsostenible, que avala la sostenibilidad de sus edificios.

Asimismo, ILUNION Hotels es la primera compañía española que ha recibido el Premio de la Ética de la Organización Mundial del Turismo (OMT) por su trabajo en el área de turismo accesible.

La cadena hotelera del grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación cuenta en su plantilla con 1.043 trabajadores, de los cuales un 40,78% son personas con discapacidad.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso