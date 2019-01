Fomento dice que el ferrocarril extremeño acumula un déficit de inversión de 650 millones

Así lo indicó el secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Pedro Saura, durante su intervención en el Congreso.

"La red convencional se abandonó", aseguró el 'número dos' de Fomento en relación a la situación del ferrocarril en esta Comunidad.

Saura indicó que además, no se puso en marcha la compra "de ni un sólo tren", con lo que en la región circulan algunas unidades que cuentan con hasta cuarenta años.

No obstante, en cuanto a la renovación del parque de trenes con que Renfe presta servicio, el 'número dos' de Fomento indicó que no sólo no se abordó en Extremadura, sino en todo el país. Según sus datos, entre 2012 y 2018 Renfe no puso en marcha proceso alguno para comprar trenes ni de Media Distancia (regionales) ni de Cercanías.

En este punto, ratificó la intención del actual Gobierno de que la operadora ferroviaria pública lance este año contratos de compra de nuevos trenes que, en conjunto, supondrán una inversión total de unos 3.000 millones de euros.