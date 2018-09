Fomento considera "urgente" subir a 1.200 millones la conservación de carreteras en los PGE de 2019

BARCELONA 20 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, considera "urgente" elevar hasta los 1.200 millones de euros el programa de inversión en conservación de carreteras en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019.

El 'número dos' de Fomento estima que es preciso poner el acento en la conservación y el mantenimiento de la red viaria dado que, según sus datos, acumula un déficit de inversión de unos 2.000 millones de euros tras la caída de la inversión pública entre 2012 y 2017.

Saura considera que es preciso consensuar un nuevo modelo de financiación de infraestructuras viarias, tanto para su construcción como su explotación.

Para ello, confía en que prospere la propuesta que ha realizado el grupo parlamentario socialista de constituir una subcomisión en el Congreso dedicada a debatir sobre este asunto.

El secretario de Estado declinó detallar la postura del Gobierno ante este debate hasta que no se aborde con la sociedad civil de forma "abierta y franca", según indicó tras intervenir en la jornada 'Autopistas, autovías y carreteras: futuros modelos de gestión'.

Durante su intervención en el acto, indicó que la política de infraestructuras en España ha sido "muy inestable y procíclica", por lo que es "necesaria una visión a largo plazo que priorice las infraestructuras en función de la demanda, dado que muchas veces las prioridades de las administraciones no se corresponden con la demanda real".

Asimismo, ha afirmado que España no dispone de un sistema homogéneo de financiación de infraestructuras viarias, pues el 22% de las vías de alta capacidad son de peaje y no están homogéneamente distribuidos. "Los peajes se concentran en una zona y esto hace que no sea estable", añadió.

"Vivimos un momento importante en la historia en el que acaba un modelo que no es estable porque es asimétrico en el territorio, y para todo ello necesitamos a la sociedad civil para que nos ayude a tomar decisiones", ha aseverado en relación a la intención del Gobierno de suprimir los peajes en las vías de pago que concluyan su plazo de concesión.