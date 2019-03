Empresas

http://www.teinteresa.es/dinero/empresas/Financial-Times-The-Next-Web_0_2191581008.html

'Financial Times' adquiere una participación mayoritaria en The Next Web

The Financial Times ha adquirido una participación de control en The Next Web (TNW), empresa de medios y eventos enfocada a las nuevas tecnologías y las 'startups' en Europa, según ha informado el medio de referencia en la City sin ofrecer detalles de la transacción.