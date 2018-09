Félix Abánades logra 9 millones para refinanciar deuda asociada a su inversión en Quabit

Abánades ha puesto como garantía de dicha financiación acciones de Quabit representativas del 4,9% de su capital, una cuarta parte de la participación del 21,4% que tiene en la compañía, a través de un contrato de venta y recompra que vence en 2022.

Con esta operación, el accionista de control de Quabit asegura consolidar su posición en la compañía, dado que cancela la deuda a corto plazo que solicitó para acudir a las ampliaciones de capital de la inmobiliaria, "alargando los plazos de vencimiento y acompasándolos así con el plan de crecimiento de la compañía".

De su lado, Equities First se compromete a no prestar o vender en corto los títulos de Quabit y a no efectuar operaciones que impacten en el precio de las acciones o en sus volúmenes de negociación.

Las ampliaciones de capital realizadas por Quabit en los últimos años se enmarcan en el plan estratégico de crecimiento que la firma lleva a cabo, con horizonte de ejecución de 2022, cuando espera poner en el mercado un total de 7.900 viviendas

La inmobiliaria cuenta con una cartera de suelo de 1,1 millones de metros cuadrados tras invertir 193 millones de euros en compras de suelos en los que podrá levantar 4.850 viviendas.