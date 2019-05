Fastly busca una valoración de hasta 1.300 millones en su salida a Bolsa

De acuerdo al prospecto publicado, la oferta pública de venta (OPV) se compondrá de un total de 11,25 millones de acciones, aunque las entidades colocadoras tienen derecho a hacerse con 1,68 millones de acciones adicionales para ponerlas a disposición de los inversores.

El precio estimado que alcanzarán los títulos en la OPV se situará entre los 14 y los 16 dólares, por lo que la firma recaudará entre 181 y 207 millones de dólares (entre 161 millones y 184 millones de euros). Asimismo, la valoración total de Fastly se situará entre 1.269 y 1451 millones de dólares (entre 1.133 millones y 1.300 millones de euros).

Entre los clientes de la tecnológica se encuentran Ticketmaster, Spotify, GitHub, Alaska Airlines o The New York Times. Asimismo, en la salida a Bolsa participan las firmas Bank of America Merrill Lynch, Citigroup o Credit Suisse como entidades colocadoras.

La compañía cerró 2018 con una pérdidas netas atribuidas de 30,9 millones de dólares (27,6 millones de euros), un 4,9% menos que en el ejercicio anterior, pese a que los ingresos crecieron un 37,7%, hasta situarse en 144,5 millones de dólares (129 millones de euros).