RSC. FUNDACIÓN ONCE Y DXC TECNOLOGY COLABORAN PARA FOMENTAR LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El director, sales & coverage leader para DXC Technology en España y Portugal, Juan Parra, y el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, firmaron este miércoles en Madrid un Convenio Inserta para facilitar la incorporación de 15 personas con discapacidad en la plantilla de la compañía tecnológica durante los próximos tres años.

El acuerdo suscrito se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

Parra afirmó que “este acuerdo es esencial para una compañía como DXC, donde la responsabilidad corporativa ayuda a mejorar nuestra sociedad, la diversidad y la inclusión en un mundo en el que la tecnología y la innovación están avanzando a pasos agigantados y necesitamos que todos los individuos aporten su trabajo y sus ideas y nos ayuden a construir un mundo mejor".

Por su parte, Martínez Donoso reconoció que “sabemos que no podemos andar solos en el camino de la integración laboral de las personas con discapacidad” y por ello, “buscamos alianzas como la que hoy acabamos de firmar con DXC Technology, que además supone el reto de avanzar en la capacitación tecnológica de nuestro colectivo para poder responder a los perfiles laborales que nos demandéis”.

Por último, aseguró que “una vez que incorporéis a estas personas vais a sentiros satisfechos porque aportan un plus a la empresa que se traduce en numerosas transacciones solidarias entre los empleados”.

DXC Tecnology contará con Inserta Empleo, entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE, para abordar los procesos de selección de candidatos para puestos de trabajo que pueda necesitar la compañía, así como para desarrollar posibles acciones de formación y cualificación profesional.

El convenio contempla, además, la promoción de otras acciones que favorezcan la inserción laboral de personas con discapacidad de forma indirecta mediante la colaboración con centros especiales de empleo.

Con la firma de este acuerdo DXC Tecnology se integrará en el Foro Inserta Responsable, un espacio de encuentro y debate creado por Fundación ONCE con el objetivo de potenciar el intercambio de experiencias en discapacidad y posicionar socialmente a las empresas pioneras y comprometidas con la RSE-D.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso