RSC. FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR DONA UN MINIBÚS A ASNIMO A FAVOR DE LOS MENORES CON SÍNDROME DE DOWN DE BALEARES

Fundación Solidaridad Carrefour donó este miércoles un minibús a la Asociación Síndrome de Down de Baleares (Asnimo) que facilitará el traslado de más de 150 menores residentes en zonas rurales hasta los centros de la entidad.



Gracias a la financiación de Fundación Solidaridad Carrefour, Asnimo pudo adquirir este vehículo que garantizará a todos estos niños y jóvenes el acceso a una atención integral orientada a mejorar sus habilidades y calidad de vida.

Asimismo, y coincidiendo con el Día Mundial del Síndrome de Down, Carrefour y su Fundación visibilizaron las capacidades de estas personas a través de un grupo de jóvenes beneficiarios de Asnimo que colaboraron en las labores diarias del hipermercado Carrefour Palma de la mano de empleados de la compañía. Una oportunidad que les permitió tomar contacto con el mercado laboral y conocer de primera mano cómo sería trabajar en una empresa como Carrefour.

Este acto contó con la participación, entre otros, de la consejera de Asuntos Sociales y Cooperación, Fina Santiago; el vicepresidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Javier de Juan; el director de Asnimo, Tolo Márquez, y la directora de Fundación Solidaridad Carrefour, María Cid.

Además, previo al acto de entrega de este minibús, todos los invitados recorrieron las instalaciones de Carrefour, pudiendo comprobar las capacidades que tienen las personas con síndrome de Down desde el punto de vista laboral.

“Agradecemos a Carrefour y su a Fundación la donación de este minibús que sin duda contribuirá a mejorar la calidad de vida de aquellas familias con algún menor a cargo con síndrome de Down, ya que a partir de ahora podrán hacer uso de él para trasladarse desde los municipios en los que residen hasta nuestro centro. Además, en Asnimo queremos aprovechar la celebración de este día para mostrar las capacidades de las personas con síndrome de Down y reivindicar su inserción laboral y su inclusión social y educativa. Gracias por la oportunidad que les habéis brindado a nuestros usuarios”, señaló Tolo Márquez.

Por su parte, la directora de Fundación Solidaridad Carrefour, María Cid, añadió que “para Carrefour supone una enorme satisfacción poder colaborar en la mejora de la calidad de vida de estos menores de la mano de entidades de referencia como Asnimo. Apoyar su inclusión social y laboral en clave de igualdad y dar visibilidad a las capacidades de las personas con discapacidad es una cuestión de corresponsabilidad”.

En este sentido, y con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, todos los televisores de los centros Carrefour de Palma de Mallorca reproducirán un vídeo grabado por Asnimo en diferentes colegios centrado en la importancia de una educación inclusiva como principal vehículo de concienciación social desde una edad temprana.



