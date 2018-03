FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI ACOGE A 10 ALUMNOS ITALIANOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUA JUNTO CON TRES PROFESORES

Fundación Juan XXIII Roncalli ha acogido a 10 alumnos italianos con discapacidad intelectual, acompañados por tres profesores, procedentes del Istituto istruziones Superiore ‘Aldini Valeriani-Sirani’ de Bolonia.



Durante la visita, que comenzó el domingo 11 y finalizó el sábado 17 de marzo, se desarrollaron diversas actividades conjuntas entre los invitados italianos, 10 alumnos del CFE Roncalli y tres profesionales de la fundación.

Se realizaron visitas a distintos organismos madrileños como las instalaciones de la fundación, el centro Europa Joven Madrid y la sala Amadís Injuve, así como talleres de orientación laboral y medioambientales, y una visita guiada a la fábrica de Mahou, empresa patrocinadora de dos cursos de formación del CFE Roncalli. Todo ello ha permitido a los estudiantes conocer otros entornos laborales reales y mejorar sus habilidades sociolaborales a través de distintos talleres y visitas culturales programadas.

Fundación Juan XXIII Roncalli participa en el proyecto de 'Movilidad juvenil', organizado por la Agencia Nacional de España Injuve y financiado por el Programa Europeo Erasmus + en tres países: Portugal, Italia y Polonia.

En el mes de mayo de 2016 Fundación Juan XXIII Roncalli recibió la visita de 16 usuarios de la Associação de Amigos de Pessoas com Necessidades Especiais da Madeira (Portugal), que pasaron una semana en compañía de 16 usuarios de la fundación, realizando salidas y actividades de acercamiento de los portugueses a la cultura española, principalmente la madrileña.

La segunda parte del Proyecto fue el viaje de movilidad de jóvenes de la fundación a la isla de Madeira. Dicho viaje consistió en que 16 usuarios de la fundación, con edad menor o igual a 30 años, acompañados de cinco profesionales, pasaron una semana en Madeira conviviendo con las personas usuarias de la entidad portuguesa, conociendo los centros ocupacionales y recursos de la isla y realizando varias visitas culturales para aprender los aspectos relevantes de la cultura portuguesa.

Asimismo, entre los meses de septiembre y octubre de 2016 el Centro de Educación Especial SOSW dla Dzieci Niepelnosprawnych de Police (Polonia) acogió a un grupo de trabajadores de la Fundación Juan XXIII Roncalli. Esta estancia permitió conocer de primera mano los perfiles de los estudiantes y la metodología utilizada en el centro, con debates, reuniones y visitas que permitieron conocer y aprender más sobre el mundo de la discapacidad.

En cuanto a la participación en proyectos internacionales, en abril de 2016 dos profesionales de la Fundación Juan XXIII Roncalli participaron, junto a otras 14 entidades de toda Europa, en 'Convergent.net, Converging of disability organizations into the network of social inclusion projects', celebrado en la localidad de Dolo (Italia), con el fin de intercambiar buenas prácticas con la posibilidad de realizar conjuntamente proyectos europeos.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso