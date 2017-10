RSC. FUNDACIÓN ONCE APUESTA POR EL EMPRENDIMIENTO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- En el marco del South Summit 2017. Fundación ONCE presentó este viernes en el South Summit 2017, encuentro de 'startups' tecnológicas que se celebra en Madrid, dos de las líneas de trabajo que está llevando a cabo para apoyar a los emprendedores con discapacidad.

Se trata del desarrollo de proyectos e iniciativas que respalden a estos emprendedores y a los emprendedores sociales que ofrecen soluciones a problemas que afectan a los ciudadanos con discapacidad.

En el encuentro estuvieron presentes Sabina Lobato, directora de Formación, Empleo, Proyectos y Convenios, y Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal e Innovación, ambos de Fundación ONCE, además de los responsables de las 'startups' MasFactory y Gaspay.

En su intervención, Jesús Hernández puso de manifiesto la necesidad de apoyar este tipo de ideas disruptivas e innovadoras que ofrecen soluciones a problemas cotidianos a los que deben hacer frente las personas con discapacidad. “Estos casos hacen ver que tener en cuenta a las personas con discapacidad en el desarrollo de un negocio supone una oportunidad de mercado, pues estamos hablando de cerca del 10 por ciento de la sociedad española”, aseveró Hernández.

Por su parte, Sabina Lobato hizo hincapié en la necesidad de apoyar a las personas con discapacidad que por sus circunstancias personales deciden poner en marcha un proyecto. “Para ello, contamos con diversos programas. Si bien acabamos de cerrar la convocatoria general a emprendedores con discapacidad, todavía tenemos abierto un nuevo programa de apoyo a jóvenes emprendedores y que finalizará el próximo año”, afirmó.

Por otro lado, la responsable de empleo de Fundación ONCE destacó también el desarrollo del Proyecto piloto Emca, de apoyo aquellas personas con discapacidad que tienen especiales dificultades y que quieren poner en marcha un emprendimiento.

Junto a ellos estuvieron presentes los responsables de MasFactory y Gaspay, con quienes Fundación ONCE tiene firmados sendos acuerdos de colaboración.

MasFactory es una empresa tecnológica catalana, ‘spin-off’ de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), constituida con el objetivo de crear productos innovadores que aporten valor a la sociedad. Desarrolla sistemas basados en aplicaciones móviles con geolocalización y procesamiento en la 'nube', con soporte de ‘Big Data’ y ‘Business Intelligence’, para el cálculo de rutas, acompañamiento, gestión y monitorización de usuarios, facilitando y optimizando su uso para personas con discapacidad cognitiva, sensorial y física, y mejorando con ello su movilidad y por ende su inclusión social.

Gaspay es una aplicación móvil que permite pagar el repostaje desde el propio surtidor sin necesidad de bajar del coche. Esta herramienta notifica las gasolineras dotadas con servicio de atención para poder efectuar este tipo de pago y permite avisar al personal de que el conductor necesita asistencia a la hora de entrar en la estación de servicio.

