RSC. FUNDACIÓN ONCE Y BBVA APUESTAN POR EL DESARROLLO DE UNOS SERVICIOS FINANCIEROS ACCESIBLES

Fundación ONCE y BBVA han firmado un convenio de colaboración para promover la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas en los canales digitales desarrollados por la entidad financiera.

El convenio, suscrito por Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, y Antoni Ballabriga, director de Responsible Business de BBVA, tiene entre sus objetivos impulsar el uso de las TIC como herramientas de apoyo para la autonomía y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. En especial, para contribuir a su desarrollo integral y su inclusión social.

Tras la firma, ambos subrayaron la necesidad de que las nuevas herramientas que ofrecen actualmente los bancos puedan ser usadas por toda la sociedad, incluidas las personas con discapacidad. De esta manera “evitaremos situaciones de exclusión y promoveremos la inclusión financiera”, coincidieron.

En este sentido, el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE y presidente de ILUNION agradeció a BBVA que haya tenido claro desde el principio de su transformación digital que la accesibilidad no era un aspecto menor y que, por tanto, la haya incorporado a su línea de negocio desde el minuto cero. Esto supone, afirmó Alberto Durán, “una apuesta positiva del banco”, ya que le ayudará a crecer, y por tanto, “una oportunidad” y “un acierto”.

Por su parte, el director de Responsible Business de BBVA reconoció que su entidad ha contado siempre con la ayuda de Fundación ONCE para incorporar a sus productos y servicios la accesibilidad y que, desde esta perspectiva, se ha propuesto siempre “ir más allá” de lo exigido por la ley. “Nuestra obsesión es hacer realidad nuestro propósito. Y nuestro propósito es poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era”, añadió Ballabriga.

El convenio recoge el desarrollo de acciones conjuntas relacionadas con la accesibilidad en los canales digitales de BBVA, así como la participación en jornadas, congresos y seminarios que fomenten la realización de acciones de sensibilización sobre la importancia de la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas en la sociedad actual y, sobre todo, en los ámbitos financieros.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso