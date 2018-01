RSC. FUNDACIÓN CRUZCAMPO FORMA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA ATENDER LA DEMANDA DE TRABAJO EN LA HOSTELERÍA

La directora de la Fundación Cruzcampo, María Ángeles Rodríguez de Trujillo, considera que la alta cocina y la gastronomía en España son sectores con un gran potencial de creación de empleo, así como un ámbito laboral idóneo "para la integración de personas con discapacidad”.



Rodríguez de Trujillo explicó, en una entrevista con Servimedia, que su fundación tiene unas escuelas de hostelería que tienen como fin primordial poner a disposición de los jóvenes el gran conocimiento que tiene la compañía en el ámbito de la hostelería, “con el objetivo de desarrollar habilidades para el empleo en este sector y contribuir a la inserción laboral de estos jóvenes”.

La directora de la Fundación Cruzcampo pone como ejemplo el restaurante ‘Universo Santi’, ubicado en Jerez de la Frontera (Cádiz), que está enfocado a "utilizar la hostelería como un elemento de inserción laboral de jóvenes o personas con dificultades para el empleo, concretamente, en este caso, en personas con discapacidad”.

La responsable de la Fundación Cruzcampo apunta que su entidad trabaja con distintos colectivos y colabora con numerosas entidades y ONG’s que se dedican a la integración laboral de personas de colectivos desfavorecidos.

Sobre este aspecto, Rodríguez de Trujillo valora el rol que juega la Fundación ONCE, a la que calificó como “una auténtica referencia en este trabajo a nivel europeo y mundial”. Por ello, dijo que para su institución es “un auténtico placer y un privilegio poder trabajar y colaborar con ellos en iniciativas como ‘Universo Santi’”.

"APRENDEMOS DE LA FUNDACIÓN ONCE"

“Nosotros aprendemos de Fundación ONCE y aportamos lo que nosotros sabemos, que es el conocimiento de un sector como el de la hostelería como instrumento de inserción laboral”, añadió Rodríguez de Trujillo.

La Fundación ONCE, a través de Inserta Andalucía está siendo la encargada de formar a los alumnos que forman parte de este proyecto y seguirá haciéndolo, ya que Universo Santi no solo será un restaurante sino también un centro de formación para las personas de este colectivo.

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, es experta en la formación de personas con discapacidad para que adquieran un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social.

Para ello, desarrolla actividades enmarcadas en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que cuentan con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil.

Para finalizar, Rodríguez de Trujillo destacó “el nivel de colaboración que se ha conseguido” entre las distintas entidades, como Fundación ONCE, Fundación Cruzcampo o Fundación DKV, donde “cada uno ha puesto lo que ha podido, mostrando un claro ejemplo de proyecto colaborativo, del que tenemos mucho que aprender y extenderlo, porque demuestra que colaborando se puede trabajar y se puede lograr la inserción de personas con discapacidad”.

Por último, la directora de la Fundación Cruzcampo valoró la experiencia para el equipo docente de trabajar con el colectivo de personas de ‘Universo Santi’, que ha sido “muy enriquecedora y el nivel de motivación de los alumnos ha sido espectacular”.



