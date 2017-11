RSC. AMIAB, CETEO Y FUNDACIÓN CISA RECIBEN EL SELLO BEQUAL PLUS, QUE CERTIFICA LA GESTIÓN PROFESIONAL Y SOSTENIBLE DE ESTOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Google Plus

La Fundación Bequal ha acordado certificar el compromiso que tienen los centros especiales de empleo (CEE) Amiab, Ceteo y Fundación CISA con la gestión adecuada de la responsabilidad social empresarial y la discapacidad, con la concesión del Sello Bequal Plus.

El acto de entrega de dicho sello se celebró en la sede de los Servicios Centrales de Cocemfe en Madrid y contó con la presencia del presidente y el vicepresidente 1º ejecutivo de la Fundación Bequal, Luis Cayo Pérez Bueno y José Luis Martínez Donoso, respectivamente, así como el presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga, y representantes del movimiento asociativo de la discapacidad y de los CEE certificados.

Queiruga dio la bienvenida a los asistentes al acto y la enhorabuena a los centros especiales de empleo que recibieron el sello, ya que, según destacó, con la obtención de esta distinción los tres certifican “su compromiso en materia de Responsabilidad Social Empresarial y Discapacidad, lo que se traduce y redunda en uno de los objetivos prioritarios para nuestro grupo social: la mejora y el incremento de los niveles y la calidad del empleo de las personas con discapacidad”.

Por su parte, Pérez Bueno afirmó que Bequal “es una respuesta social a una necesidad social: la inclusión, ese valor supremo que desde hace años venimos reclamando”.

Los centros especiales de empleo que han obtenido el sello “han ayudado a Bequal no sólo a ir por delante, a ser avanzadilla, sino también a crear sobre la marcha este sello con sus especificidades y particularidades”, destacó. “No sólo sois los primeros acreditados, sino que habéis contribuido a que lo definamos y seguro a que lo mejoremos”.

Martínez Donoso puso en valor la mejora de la gestión profesional de los CEE gracias a la inclusión de sistemas de gestión de la RSC, como es el Sello Bequal, garantizando su sostenibilidad y el cumplimiento de los Servicios de Ajuste Personal y Social.

“Necesitamos que entidades y CEE se incorporen al sello Bequal porque realmente el sector requiere una mejora continua, una renovación en cuanto a profesionalización de los mismos”, afirmó.

El modelo Bequal para CEE verifica la viabilidad de sus proyectos y promueve la gestión profesional y sostenible de los CEE, la responsabilidad social y el cumplimiento de las condiciones básicas de accesibilidad,

El certificado asegura el cumplimiento de los Servicios de Ajuste Personal y Social y la relación laboral, fomentando el desarrollo de las competencias profesionales y la mejora de la cualificación de sus trabajadores.

El certificado Bequal es una fórmula de evaluación por un tercero, que determina el grado de compromiso en materia de Responsabilidad Empresarial con la Discapacidad en áreas esenciales como son la estrategia y liderazgo, el compromiso de la alta dirección hacia las personas con discapacidad, la gestión de los recursos humanos, el cumplimiento de la normativa y las políticas inclusivas y de igualdad de oportunidades en todos los procedimientos de selección, acceso al empleo, promoción profesional y formación.

La Fundación Bequal, entidad que gestiona la concesión de la certificación con el mismo nombre, es un modelo sistematizado de indicadores certificable que reúne todo el acervo y experiencia de sus entidades fundadoras: el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la Fundación ONCE, Feacem y la Fundación Seeliger y Conde.

