RSC. FUNDACIÓN ONCE APOYA A UN TOTAL DE 69 EMPRENDEDORES CON DISCAPACIDAD

- La dotación de este año asciende a 605.000 euros . Fundación ONCE mantiene durante 2016 su apoyo a iniciativas de emprendedores con discapacidad y ha aprobado un total de 69 proyectos de emprendimiento o creación de empresas de la economía social por parte de personas con discapacidad.

El objetivo de estas ayudas, que Fundación ONCE ofrece en calidad de Organismo Intermedio del Programa Operativo del Fondo Social Europeo (FSE) de Inclusión Social y Economía Social 2014-2020 (Poises), es fomentar el empleo y mejorar la empleabilidad y la inserción sociolaboral del colectivo. La dotación de este año asciende a un total de 605.000 euros.

Desde la puesta en marcha de esta iniciativa de fomento del autoempleo en 1988, se han ofrecido ayudas a más de 1.500 emprendedores. De acuerdo con un estudio realizado sobre los emprendimientos apoyados entre 2008 y 2014, el perfil del emprendedor es el de un hombre de entre 30 y 50 años, con discapacidad física, con estudios y del entorno urbano.

Además, la tasa de supervivencia de las iniciativas puestas en marcha es de un 71%. Entre los factores que influyen en su éxito figura el nicho de mercado, la zona en la que se implementan, la constancia y el trato que se ofrece.

En esta edición, de nuevo los proyectos aprobados acumulan un alto grado de innovación. Entre las iniciativas presentadas, destacan, por ejemplo, una empresa de diseño, modelaje e impresión de objetos tridimensionales en Alicante, y otra dedicada a trabajos con drones para edición, grabado y servicio fotográfico en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Igualmente, figuran iniciativas pensadas para todos como la puesta en marcha de una granja escuela inclusiva con producción ecológica en Almonte (Huelva); un proyecto para organizar excursiones guiadas en bicicletas adaptadas y handbikes en Telde (Las Palmas), o un despacho jurídico especialista en personas con diversidad funcional en Vedat de Torrent (Valencia).

Los 69 proyectos aprobados, puestos en marcha con la ayuda económica y la asesoría de Fundación ONCE, tienen al frente a 40 hombres y a 29 mujeres.

En esta convocatoria anual de ayudas, los emprendedores se distribuyen en una docena de comunidades autónomas. Lideran el número de proyectos aprobados los procedentes de Andalucía (23), Galicia (9), Cataluña (7) y Castilla y León y Madrid (6).

