RSC. FERNANDO RIAÑO, PATRONO DE LA FUNDACIÓN ESPECIAL CAJA RIOJA

El Consejo de Gobierno de la Rioja ha designado a Fernando Riaño como patrono de la Fundación Especial Caja Rioja, en representación de esta comunidad autónoma en su calidad de entidad fundadora. Riaño sustituye como patrono a Vitalino Manuel Nafría, que ha cesado de forma voluntaria.



Según informó este miércoles el Gobierno de la Rioja, la transformación de Caja Rioja en Fundación Especial Caja Rioja, de acuerdo a las exigencias de la Ley 9/2012 de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito, de 15 de noviembre de 2012, supuso la adecuación del régimen jurídico de la entidad a su nueva realidad y culminó la evolución del proceso de integración de Caja Rioja en Bankia.

Los Estatutos de la Fundación Especial Caja Rioja recogen como principal objetivo la promoción del desarrollo social, económico y cultural en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja y contemplan un patronato conformado por un máximo de nueve patronos y un mínimo de dos. Este patronato está formado por cuatro personas designadas por la Comunidad Autónoma de La Rioja y cinco, nombrados por la Fundación, a los que se une un secretario general.

La gestión de este Patronato está supervisada por la Consejería de Administración Pública y Hacienda.

AMPLIA TRAYECTORIA

Fernando Riaño es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, MBA por Icade y Worldwide Associate en The Employers Forum on Disability/Business Disability Forum. Ha desarrollado parte de su carrera en el mundo de la asesoría jurídica, consultoría, formación y sector financiero. Cuenta con experiencia en la pequeña, mediana y gran empresa; especialmente en el ámbito internacional.

En enero de 2006 se incorporó al Departamento de Recursos Humanos de Barclays Western Europe, pasando en diciembre del mismo año a ocuparse del Área de Responsabilidad Corporativa/Fundación Barclays. Es colaborador habitual, y docente, en diferentes publicaciones especializadas, universidades y escuelas de negocio y autor de numerosos artículos.

Una de las últimas publicaciones, en colaboración con el Cermi, y con prólogo de Ferran Adrià trata sobre la implantación de políticas de responsabilidad corporativa y discapacidad en la empresa. En noviembre de 2012 fue galardonado con el premio ‘Joven Talento Directivo’ por la Fundación Príncipe de Girona y Seeliger y Conde, siendo la primera persona con discapacidad en recibir este premio.

En la actualidad es el director de RSC, Comunicación y Relaciones Institucionales de ILUNION, grupo de empresas de la ONCE y su Fundación, responsabilidades que compatibiliza con la presidencia de la agencia de noticias Servimedia, y la presidencia de la Junta Directiva de Forética. Además, desde agosto de 2016 es vicepresidente primero de la Unión Mundial de Ciegos (UMC).

Además, Fernando Riaño es patrono de la Fundación Rioja Deporte y coordina el grupo de trabajo creado por la Consejería de Políticas Sociales para elaborar un proyecto de Responsabilidad Social Corporativa del Gobierno de La Rioja.



