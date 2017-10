EL CONSEJO DE FARMACÉUTICOS, FUNDACIÓN ONCE Y FUNDACIÓN VODAFONE COLABORAN PARA FACILITAR INFORMACIÓN ACCESIBLE DE MEDICAMENTOS

Google Plus

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar; el director general de la Fundación Vodafone España, Santiago Moreno, y el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, han firmado un convenio de colaboración que renueva el suscrito en 2013 y que permitió desarrollar ‘Medicamento Accesible PLUS’, una aplicación móvil con información accesible sobre medicamentos.

Este acuerdo renueva el compromiso de las tres partes para actualizar esta 'app' generando una nueva versión con mejoras tecnológicas y de contenido y nuevas funcionalidades, para posibilitar el acceso de forma accesible y a través de servicios web a información sobre medicamentos y productos sanitarios a los ciudadanos en general y, concretamente, para personas con discapacidad y personas mayores.

Desarrollada en 2014 por el Consejo General de Farmacéuticos y las Fundaciones ONCE y Vodafone España, ‘Medicamento Accesible Plus’ permite la consulta de información actualizada sobre los medicamentos mediante la captura del código de barras y de un modo totalmente accesible para garantizar la comprensión de la misma independientemente de la diversidad funcional del usuario.

Con el fin de facilitar la búsqueda del medicamento, o en aquellas situaciones en las que no se dispone del código de barras, la aplicación también permite introducir el nombre de éste tecleándolo. Asimismo, los profesionales de las farmacias también pueden introducir el “código nacional del medicamento”, que aparece en todos los envases.

Además, ‘Medicamento Accesible Plus’ incorpora dos funciones auxiliares: un localizador de las farmacias más cercanas al usuario y una sección que, bajo el nombre de ‘Mis medicinas’, almacena la información de aquellos medicamentos que el usuario utiliza con mayor frecuencia y a los que quiere tener un acceso rápido.

La nueva versión, que se desarrollará fruto de este acuerdo, incorporará importantes mejoras, según sus promotores. Así, se crearán nuevos servicios en relación con la información contenida en los prospectos de los medicamentos para facilitar información sobre la posología, la conservación de los medicamentos o consejos a los pacientes. Además, se incorporará un sistema que permitirá generar alertas personalizadas en función del perfil del usuario y de los medicamentos que tenga almacenados en la sección ‘Mis medicinas’.

