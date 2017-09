Eulen impulsa su internacionalización en Latioamérica con la mirada puesta en Colombia y Perú y adquisiciones

La presidenta de Eulen, María José Álvarez, ha subrayado este jueves que la compañía sigue inmersa en impular su internacionalización en Latinoamérica, con la mirada puesta en Colombia y Perú, y sin descartar adquisiciones.

"En este momento estamos muy centrados en Colombia y Perú, dos países que tienen un gran potencial", ha afirmado Álvarez en su participación en el I Congreso Iberoamericano para presidentes de compañías y familias empresarias (Ceapi).

Durante su intervención, la presidenta de Eulen apuesta por el crecimiento orgánico de la compañía y mediante adquisiciones de empresas que complementen sus servicios en mercados como Latinoamérica, en los que aterrizan con vocación de permanencia.

"Somos una empresa familiar y para nosotros no es fácil normalmente integrar socios", ha señalado Álvarez, quien ha reconocido que la empresa, cuyo primer salto al exterior fue a Brasil y Arabia Saudí en los años 70, cometió algunos errores en el inicio de su internacionalización al "copiar y clonar" su sistema de negocio.

"Nuestro gran error cuando empezamos era copiar nuestro sistema, descubrimos algunos fallos y que lo que teníamos que hacer era coger nuestro 'core business' y mimetizarlo en los países a los que llegabamos", ha señalado la presidenta de Eulen, que ha resaltado además que lo principal para la compañía es la seguridad jurídica.

En su opinión, internacionalizar una empresa no significa implantarse en un país, es llevar el 'core business' y adaptarlo.

La empresa desembarcó en Chile en 1987 y dos años más tarde en México. "Nuestro objetivo era Latinoamérica, porque entendíamos que era una sociedad que estaba en desarrollo y que iba a empezar a demandar servicios externalizables", ha señalado la presidenta de Eulen.

"Fuímos un poco quijotes, nos fuímos por nuestra cuenta y riesgo y hemos ido creciendo durante 30 años en diferentes países un poco a pulmón, ahora la situación ha cambiado y estamos en una vía diferente, que es la adquisición de compañías que vengan a complementar los servicios que nosotros ya prestamos", ha señalado.

LA CORRUPCION "PERVIERTE EL MERCADO".

Durante su intervención, la presidenta de Eulen ha afirmado que la corrupción es un problema generalizado, no solamente en Latinaomérica, y ha afirmado que hay que terminar con ella, porque "no hace más que pervertir el mercado" y no es beneficioso para ninguna empresa.

En su opinión, se trata de una decisión "ética y personal" del empresario. "Es una decisión de muy arriba, desde las posiciones más altas de las compañías; dos no bailan si uno no quiere, si uno no quiere ya puede intentar el otro bailar que se sentará", ha señalado.

"Este es un país en el que hemos vivido muy de cerca la corrupción y nos ha obligado a los empresarios a tomar decisiones que en algún caso no iban muy acordes con lo que era la inmediatez de la compañía, pero que a medio largo plazo las decisiones de no entrar en ese juego han sido positivas", ha indicado.