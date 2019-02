La directora de Google España y Portugal, premio al directivo del año del Colegio de Economistas de Valencia

El acto celebrado en el Hotel Valencia Palace ha contado con el decano, Juan José Enríquez; el conseller de Hacienda, Vicent Soler, y el decano honorario del COEV, José Luis Ballester, y representantes del mundo institucional, académico, empresarial y financiero, detalla la institución colegial en un comunicado.

Este premio se entrega por segunda vez después de la concesión el año pasado al presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. Reconoce a la directiva por "el trabajo que ha realizado al frente de Google en España, demostrando la efectividad de su estilo de dirección y gestión del trabajo en equipo".

También destaca a Clemares como "un referente y ejemplo de la reivindicación de la mujer en el ámbito tecnológico, rompiendo todos los techos de cristal", según el acuerdo de la Junta de Gobierno recogido por el secretario del COEV, Francisco Marín.

En su intervención, el decano ha resaltado que "hace veinte años no existía algo como Google" mientras "hoy en día es usado por 20.000 millones de personas en todo el mundo". "Estos cambios tecnológicos no solo no se van a detener en el futuro sino que por el contrario van a suceder aún a mayor velocidad", ha afirmado.

Y ha subrayado que es precisamente "en esta situación de permanente cambio cuando más importantes son los líderes en el ámbito institucional y empresarial. Personas que son capaces de anticipar los cambios y conducir a sus empresas y sus equipos en la dirección adecuada".

"DEFENSA INCONDICIONAL DE LA CONCILIACIÓN"

Sobre la premiada, ha repasado una "carrera de enorme éxito en ámbitos como el marketing, el 'retail' y la distribución, que después supo reconducir, también con gran éxito, su actividad profesional hacia las nuevas tecnologías". Por ello, el premio "recae en una mujer que combina valores fundamentales como la excelencia en la gestión, la apuesta decidida por la innovación y la vocación por la responsabilidad social".

También ha puesto en valor "su defensa incondicional de la conciliación familiar y el liderazgo, desde sus distintas responsabilidades, iniciativas vinculadas a la igualdad de género en el mundo de la empresa y a poner en valor el rol de la mujer en el mundo online

Tras agradecer el reconocimiento, Clemares ha pronunciado una conferencia sobre 'Qué nos depara el cambio tecnológico', en la que ha destacado la visión de Google sobre lo que está sucediendo en el ámbito tecnológico y cuáles son las implicaciones sobre el mundo de los negocios de la transformación digital.

VOZ Y 'MACHINE LEARNING'

Bajo este prisma, ha apuntado las dos principales tendencias en el ámbito tecnológico que tendrán impacto a corto plazo: la voz y los asistentes virtuales. "Impulsar la interacción con los distintos dispositivos a través de la voz facilitará la vida de las personas, dado que es mucho más natural hablar", ha augurado.

Otra herramienta es el 'machine learning', "una nueva forma de programar las máquinas para usar los datos para optimizar decisiones y mejorar la eficiencia y personalizar la experiencia de los clientes para generar diferenciación y fidelización"; por ejemplo, ofreciendo respuestas distintas a dos personas diferentes que realicen la misma búsqueda.