Esade se une a Ironhack para ampliar la formación de los líderes en el sector digital

Según explican un comunicado, gracias a este convenio los alumnos de los Masters of Science Programmes in Management (MSc), Masters in Business Administration (MBA) y de Bachelor of Business Administration (BBA) de Esade podrán ampliar su formación en el entorno digital.

Los estudiantes de Esade podrán escoger entre los tres cursos que imparte Ironhack: Web Development Programme, en su versión Part Time o Full Time, donde el alumno aprenderá a codificar y construir un producto digital; y el UX/UI Design Programme, centrado en el design thinking y en el Diseño Centrado en el Usuario (CDU).

La directora de programa MSc de Esade, Olaya García-Lancha, ha remarcado que en los últimos años cada vez más responsables y directores de producto acaban liderando proyectos digitales o empresas tecnológicas, lo que puede crear "muchas tensiones en la compañía", ya que los directivos "no hablan el mismo idioma que los equipos a los cuales lideran".

"Con este acuerdo, queremos formar a una nueva generación de emprendedores y líderes en el sector digital para que no solo entiendan mejor su producto y su negocio sino que conecten de manera más directa y sincera con sus empleados y clientes", ha añadido.

Por su parte, el fundador de Ironhack, Gonzalo Manrique, ha señalado que este acuerdo pone de relieve "la importancia de la formación práctica en el ámbito digital" y ha afirmado que con estos cursos los alumnos dispondrán de "las herramientas necesarias para la construcción de productos digitales, el emprendimiento y el acceso a puestos de trabajo en empresas tecnológicas".

"Gracias a los programas de Ironhack, los estudiantes serán capaces de manejar las últimas tendencias digitales que marcan las nuevas tecnologías, comprender todo el proceso de creación de valor en el nuevo entorno digital y liderar con éxito una empresa u organización que apuesta por su transformación digital", ha añadido el decano de ESADE Business School, Josep Franch.