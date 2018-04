Entertainment One prevé que los ingresos de su división familiar crecerán un 50% en 2018 gracias a Peppa Pig

La compañía distribuidora de contenidos de entretenimiento ha asegurado que Peppa Pig "continúa funcionando bien" en los mercados maduros como el británico y el australiano, así como en los emergentes como China o Japón, donde se ha registrado un fuerte crecimiento de la demanda de productos con licencia.

El programa de televisión para niños tuvo más de 45.000 millones de visitas en plataformas chinas de video bajo demanda y acuerdos de licencias con más de 50 socios. En Japón, Peppa Pig debutó en octubre de 2017 y se prevé que el despliegue de productos en el país continúe durante 2018.

No obstante, el grupo ha advertido de que la quiebra de Toys 'R' Us puede que tenga un impacto "no muy significativo" sobre sus marcas en el corto plazo, por lo que está analizando la situación de cerca con sus socios.

"Las marcas de Entertainment One tuvieron un buen comportamiento en el cuarto trimestre de 2017, con fuertes ventas directas fuera de las tiendas Toys 'R' Us", ha asegurado el grupo.

Desde que comenzó el año, las acciones de la Entertainment One, que cotizan en la Bolsa de Londres, han caído alrededor de un 13, frente a una revalorización cercana al 40% que acumuló durante el año 2017.