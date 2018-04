Endesa dice que no cerrará ninguna central que afecte al precio de la luz y a la seguridad de suministro

En declaraciones a la prensa tras la junta general de accionistas de la compañía, Prado reiteró el "absoluto diálogo" con el Gobierno a este respecto y subrayó que cualquier decisión que se adopte respecto al cierre de centrales, se hará "ordenadamente", como, según su opinión, ocurrió el año pasado con la planta nuclear de Santa María de Garoña. "No vamos a cometer ninguna irresponsabilidad que pueda afectar a la seguridad de suministro y a los precios de la electricidad", añadió al respecto.

Eso sí, el presidente de Endesa defendió también la necesidad de que exista una rentabilidad para la compañía de las centrales en operación, por lo que en los casos en que esto no suceda, se planteará al Gobierno este tema para que se busque "una fórmula de que sea rentable". "Y si no es así, pues no seguiremos adelante", dijo.

"Rentabilidad y que contribuya a la seguridad de suministro. Siempre estaremos buscando la mejor forma de hacer sostenible la transición energética", subrayó al respecto el consejero delegado de Endesa, José Bogas.

A este respecto, Bogas añadió que la rentabilidad tiene que ver con que sea capaz de generar "un margen para cubrir los costes fijos y la amortización de la nueva inversión". "Sin eso no podremos invertir, ya que no somos una ONG", apuntó.

En lo que se refiere al debate de alargar la vida de las centrales nucleares, donde Endesa defiende su extensión hasta los 50 o 60 años, Prado recordó que las decisiones entre los socios dueños de las plantas deben ser "por unanimidad" y confió en que serán capaces de ponerse "de acuerdo".

"No vamos a tomar ninguna decisión en una planta nuclear que pueda afectar a la estabilidad de suministro. Eso lo consideramos una irresponsabilidad y no lo haremos. Confío en que llegaremos a un acuerdo con el Gobierno y los socios", afirmó.

"UN ACUERDO RESPONSABLE Y RAZONABLE PARA TODOS" EN EL CONVENIO

Por otra parte, el presidente de Endesa se refirió a las protestas de los sindicatos de la compañía a la puerta de la sede coincidiendo con la junta general de accionistas debido a la negociación del convenio colectivo de la empresa y aseguró que se encontrará "un acuerdo responsable y razonable para todos".

A preguntas de representantes de los sindicatos durante la junta, Prado mostró "todo su respeto" ante las protestas de los cientos de trabajadores y responsables sindicales a la puerta de la sede y aseguró que el objetivo de la negociación es "tener una compañía más flexible y moderna, que nos permita competir hacia un mundo mucho más digital y rápido".

Finalmente, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, se refirió a su renovación por cuatro años como consejero ejecutivo y no descartó seguir más allá de este mandato. "El futuro, como dice Zinedine Zidane, pues ya veremos, cuando toque decidiremos. Me encuentro bien, como diría Ronaldo. Si estuviera en mis manos, si estuviera bien de salud...estaría todo el tiempo del mundo, pero luego median muchas cosas", dijo al respecto.