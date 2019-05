Empresas

Ence subraya que no trasladará la biofábrica de Pontevedra cuando finalice su concesión

Ence Energía y Celulosa ha subrayado que no trasladará la biofábrica de Pontevedra cuando finalice la concesión al considerar que "no existen localizaciones alternativas" en Galicia y que "no es viable económicamente".