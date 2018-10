Enagás presentará a principios del año que viene una actualización de sus proyecciones hasta 2023

Enagás presentará a principios del año que viene una actualización de sus proyecciones para el periodo 2019-2023, según anunció el presidente de la compañía, Antonio Llardén.

En una conferencia con analistas, Llardén indicó que esta actualización de los objetivos de la compañía incluirán "por primera vez" cifras de inversión del grupo relativas a proyectos vinculados con la descarbonización, como el biometano, el hidrógeno o el fomento del gas natural para el transporte.

El desarrollo de energías renovables no eléctricas como nuevas soluciones energéticas en el proceso de descarbonización es una de las apuestas del grupo, que ya ha sellado alianzas con empresas como Repsol para producir hidrógeno renovable utilizando energía solar, o Ferrovial para impulsar conjuntamente proyectos de biogás, en este sentido.

Asimismo, Llardén apostó por un marco regulatorio estable hasta 2021, dada la situación actual del sistema gasista, que este 2018 "comenzará a generar superávit y mantendrá esta tendencia en los próximos años", y prevé que el próximo periodo regulatorio "seguirá ofreciendo retornos adecuados para Enagás".

A este respecto, el consejero delegado de la compañía, Marcelino Oreja, se mostró confiado en que para el siguiente periodo, que se iniciará en 2021, la compañía será "justamente retribuida" y se mantendrá su vinculación a la demanda de gas. "Esperamos que la próxima reforma incorpore también algún mecanismo que haga que la demanda de gas esté también entre sus objetivos", dijo.

El directivo afirmó compartir la visión de los recientes informes sobre el sector de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tanto en el que se recomienda una dinamización de las plantas del sistema gasista español como en el referente a la revisión de la retribución de la actividad del sector.

En su propuesta, la CNMC recomienda basar la retribución en en el coste medio ponderado del capital (WACC en sus siglas en inglés). No obstante, Oreja consideró que, a falta de más de dos años, "es muy pronto" para conocer detalles.

NO PREVÉ "GRANDES REFORMAS" PARA EL SECTOR DEL ACUERDO GOBIERNO-PODEMOS.

Por otra parte, Enagás no prevé que el acuerdo sobre Presupuestos Generales del Estado para 2019 alcanzado por el Gobierno y Unidos Podemos vaya a afectar con "grandes reformas específicas" al sector gasista.

Oreja indicó que el documento "no afecta específicamente al gas" y defendió que el sistema gasista está en equlilibrio y generando superávit desde este año, lo que le permitirá acabar con su deuda en 2022 o 2023.

Así, Oreja consideró que el acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos, que recoge diversos aspectos en materia de energía pero cuyos puntos deben ser respaldados por más fuerzas políticas, no debería afectar al sector gasista. "No creemos vernos afectados por grandes reformas específicas, puede ser en materia de tributación, pero no en grandes reformas específicas al sector gasista", dijo.

Respecto al proyecto Trans Adriatic Pipeline (TAP), el consejero delegado de Enagás se mostró confiado en que "se acabará en tiempo en le año 2020", a pesar de que existe cierta conflictividad en Italia.