Empresas

http://www.teinteresa.es/dinero/empresas/Enagas-Iberdrola-Amadeus-espanolas-sostenibles_0_1725427736.html

Enagás, Iberdrola y Amadeus, las españolas en el ranking de las 100 empresas más sostenibles del mundo

Enagás, Iberdrola y Amadeus IT Group son las compañías españolas que aparecen en el ranking de las 100 empresas más sostenibles del mundo, conforme al índice 'Global 100 Most Sustainable Corporations in the World', elaborado por la revista especializada en responsabilidad social corporativa 'Corporate Knights'.