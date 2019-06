Ebro asegura que la presencia de los fondos dificultan las compras y elevan el precio de las empresas

El presidente de Ebro, Antonio Hernández Callejas, ha asegurado que la presencia de los fondos de inversión en el sector agroalimentario está elevando el precio de las empresas y dificultan las compras, al tiempo que ha confirmado que ya no están en la pugna por Pastas Gallo al no entrar en la segunda fase de la venta, donde sí figuran varias firmas de inversión.

"Los fondos de inversión están dificultando las compras porque tienen criterios diferentes y están haciendo que lo que se paga por las compañías sean precios muy altos", ha indicado Hernández Callejas al término de la junta de accionistas de la firma.

El presidente de Ebro ha reconocido que tienen "otros criterios de rentabilidad" que las firmas de inversión. "Yo compro cosas que me fastidiaría vender y que solo lo haría porque me fuera muy mal, pero a ellos financieramente sí le salen los números", ha apuntado.

De esta forma, ha lamentado no seguir en la pugna por Pastas Gallo, donde sí han pasado a la siguiente fase firmas de inversión. "Pensamos que es un negocio bien gestionado por la familia Espona y que es muy español. No veíamos claro su capacidad de crecimiento, pero nos interesaba porque es una marca estupenda", ha subrayado.

"Nuestro criterio de rentabilidad puede que sea exigente y no ha coincidido con los criterios de otros inversores. No hemos sido lo suficiente atractivos para pasar a una segunda fase y no estamos. Nuestra oferta no les ha gustado", ha recalcado.

75 MILLONES PARA LA MAYOR PLANTA DE BRILLANTE DEL MUNDO EN ESPAÑA

De esta forma, Ebro no descarta seguir estudiando compras en las categorías de pasta, salsas y arroz, aunque frenará su inversión en el negocio 'bio'. "Lo vemos complicado crecer y queremos ver cómo se termina de orientar esta situación nueva con la irrupción de la distribución en esta categoría", ha indicado.

Hernández Callejas ha reiterado su apuesta por España, donde ha anunciado la inversión de 75 millones de euros en una nueva planta de vasitos de arroz en La Rinconada (Sevilla).

"En España, tenemos una estrategia de crecimiento orgánico y estamos invirtiendo un montón. No tenemos pastas Gallo, pero sí Garófalo, que está orientada a un mercado más premium. Además, vamos a hacer la mayor planta de Brillante del mundo", ha apuntado el presidente de Ebro, que espera que las obras de la planta sevillana estén terminadas en 24 meses.

Respecto al periodo estratégico de la compañía para los próximos tres años, Hernández Callejas ha hecho hincapié en la necesidad de "mejorar la conversión de Ebitda en caja" de cara a los próximos ejercicios. Además, ha avanzado que la multinacional está analizando los negocios rentables y estudiando la desinversión de los que no lo sean en todos los países donde está presente, algo que ya ha empezado a hacer en Estados Unidos.

"En Estados Unidos ya hemos dejado las actividades que no tenían la rentabilidad adecuada y vamos a prescindir de los negocios que nos complican. Vamos a depurar nuestra cartera, añadiendo cosas más sensatas en rentabilidad y prescindiendo de las que no lo sean", ha explicado.

Por último, y cuestionado por el futuro de la compañía, el presidente de Ebro cree que su sucesor no será ningún miembro de su familia. "No pienso en la sucesión, pero mi sucesor probablemente no será un Hernández, ya que ésta es una empresa profesionalizada", ha concluido.