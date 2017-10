RSC. IBERIA EXPRESS LLEVA A 30 JÓVENES DE DOWN MADRID A LOS ESTUDIOS WARNER BROS EN LONDRES

La compañía Iberia Express ha organizado, en colaboración con la ONG ‘Aviación Sin Fronteras’ y ‘B the travel brand’, un viaje para 30 jóvenes de entre 12 y 18 años de la Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) para conocer Londres y visitar los estudios de la Warner Bros, donde se filmaron las películas de Harry Potter.

El grupo, que viajó desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, comenzó a disfrutar su aventura desde el mismo vuelo de ida, ya que la aeronave fue decorada con reposacabezas especiales. Además, la tripulación acompañó la celebración con su vestuario, inspirado en la celebración de Halloween.

Durante el trayecto, los chicos disfrutaron de varias sorpresas a bordo, como la bienvenida del comandante o el ‘pack mágico’, compuesto por una capa y unas gafas redondas como las de Harry Potter, además de caramelos para todos los pasajeros.

Una vez en Londres, los niños fueron en autobús hasta los estudios de grabación de Harry Potter, donde pudieron descubrir, a través de una visita guiada, los secretos, anécdotas, decorado y ‘atrezzo’ de la saga del famoso mago, justo en el año en el que se cumplen 20 años de la publicación de la primera novela escrita por J. K. Rowling.

Finalizado el recorrido por los estudios, el grupo realizó una visita turística por los lugares más conocidos de la capital británica, como Buckingham Palace, donde pudieron hacerse fotografías.

En declaraciones a los medios, la responsable de Ventas de Iberia Express, Paloma Utrera, afirmó que “estamos muy felices de haber podido vivir con los chicos de Down Madrid y ‘Aviación Sin Fronteras’ esta aventura tan mágica y especial, que nos demuestra que los sueños son posibles si existe la vocación y el compromiso para llevarlos a cabo”.

“En Iberia Express lo hemos tenido muy claro desde nuestra creación hace cinco años y, por eso, desde entonces realizamos diferentes iniciativas que nos recuerdan la importancia de colaborar e implicarse, porque juntos volamos más alto”, remarcó Utrera.

Por su parte, el director comercial de ‘B the travel brand’, Juan Miguel Morales, aseguró que “estamos encantados de participar en este proyecto con Iberia Express y dar la posibilidad a los niños de la fundación de cumplir un sueño en este viaje tan especial”.

