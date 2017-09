RSC. ENDESA FINALIZA LA RESTAURACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE CUATRO MINAS

Google Plus

Endesa presentó este viernes el libro 'Cuatro actuaciones ambientales en centros mineros de Endesa', centrado en el proceso de restauración medioambiental de cuatro de las minas explotadas por la compañía en España.

Los emplazamientos restaurados son las minas de carbón a cielo abierto de As Pontes (A Coruña), Andorra (Teruel), Peñarroya (Córdoba) y Puertollano (Ciudad Real). La recuperación de 900 hectáreas en esta última marcó la culminación del programa de recuperación de espacios mineros, que en total rehabilitó 5.000 hectáreas y contó con una inversión de más de 100 millones de euros.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, destacó que “los terrenos que un día entregaron su riqueza en forma de mineral de carbón, hoy la recuperan a través de superficies fértiles para el cultivo y ecosistemas naturales habitados por especies autóctonas e incluso otras nuevas”.

Según Bogas, el objetivo de este proyecto “ha sido siempre conseguir un resultado final que conservara o, incluso, mejorara las condiciones iniciales de los espacios naturales donde se encontraban los yacimientos”.

Durante la presentación puso especial énfasis en el caso de la mina de As Pontes, donde actualmente se ubica el mayor lago de España, ocupando 865 hectáreas y con un volumen de 547 hectómetros cúbicos.

Además, Bogas habló del objetivo europeo de lograr una economía completamente descarbonizada para el año 2050. “Observamos el cierre de la minería de carbón con pesar, pero sabemos que es inevitable”, apuntó. Para el consejero delegado, este objetivo supone “un desafío mayúsculo”, pues se trata de “un reto que requiere una transición inteligente”.

No obstante, a juicio de Bogas la descarbonización es algo “alcanzable y cada vez más factible”, si bien “no basta con el esfuerzo del sector eléctrico”, sino que “también han de colaborar el transporte, la industria y la edificación”.

