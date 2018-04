RSC. 23 EMPRESAS DEL IBEX NO INFORMAN SOBRE SU PRESENCIA EN PARAÍSOS FISCALES

Google Plus

23 de las 35 empresas del Ibex no facilitan ninguna información detallada ni posicionamiento sobre su presencia en paraísos fiscales y centros financieros ‘off shore’, según un informe de la Fundación Compromiso y Transparencia.



Así se recoge en la cuarta edición del informe ‘Contribución y transparencia 2017. Informe de transparencia de la responsabilidad fiscal de las empresas del Ibex 35’.

Este documento analiza la transparencia voluntaria en la web de las empresas del Ibex 35 sobre los contenidos relacionados con sus obligaciones fiscales.

Además, el informe revela que 15 compañías del índice bursátil no informan sobre las políticas y procedimientos establecidos para luchar contra el blanqueo de capitales en su esfera de actividad.

Por otro lado, más de la mitad de empresas (54%) no informa o lo hace parcialmente sobre los impuestos pagados con detalle país por país y solo cuatro incorpora las cuestiones relacionadas con los litigios fiscales en algún documento de reporte como los informes de sostenibilidad o de responsabilidad social. Adicionalmente, 11 empresas informan con algo de detalle sobre esta cuestión, pero solo en las cuentas auditadas.

En términos generales, las empresas españolas pertenecientes al Ibex 35 han mejorado ligeramente su nivel de transparencia a la hora de informar sobre su responsabilidad fiscal, incrementándose el número de empresas transparentes, que han pasado de cinco a siete.

Este grupo de empresas lo lideran Iberdrola y Telefónica con 21 puntos, seguidas de Mediaset y Repsol con 19 puntos y, en tercer lugar, Bankia, BBVA y Endesa con 18 puntos.



