Un juzgado de EEUU condena a Apple a pagar 27,3 millones a Qualcomm por infracción de patentes

En concreto, Qualcomm señala que un jurado del Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito Sur de California ha determinado que los iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus y X de Apple infringen dos patentes de Qualcomm, y los iPhone 8, 8 Plus y X de Apple otra. Estas patentes están relacionadas con diferentes características de los dispositivos y no son esenciales para cumplir con los estándares de los teléfonos móviles.

En concreto, las tecnologías de las patentes infringidas permiten conectarse rápidamente a Internet tras encender el teléfono y que las aplicaciones gestionen sus datos desde y hacia Intenet de forma eficaz y rápida. La tercera ayuda a ahorrar batería gracias a un mejor comportamiento de los gráficos para juegos.

En consecuencia, el jurado ha otorgado a Qualcomm 31 millones de dólares (27,3 millones de euros) en daños y perjuicios por la infracción de estas patentes desde el 6 de julio de 2017, fecha en la que se presentó la demanda, hasta el final del juicio. Las tres patentes infringidas implican tecnologías inventadas por Qualcomm en San Diego.

"El veredicto unánime del jurado es la victoria más reciente en nuestro litigio mundial de patentes dirigido a responsabilizar a Apple por el uso de nuestras valiosas tecnologías sin pagar por ellas", ha afirmado el vicepresidente ejecutivo y consejero general de Qualcomm, Don Rosenberg.

En este sentido, ha asegurado que las tecnologías inventadas por Qualcomm y por otras empresas hicieron posible que Apple se incorporase al mercado y fuera "tan exitoso en tan poco tiempo" y ha remarcado que las tres patentes que se consideran infringidas en este caso representan solo "una pequeña fracción" de las decenas de miles de Qualcomm. "Nos complace que los tribunales de todo el mundo rechacen la estrategia de Apple de negarse a pagar por el uso de nuestra propiedad intelectual", ha añadido.

Qualcomm recuerda también que en los últimos seis meses juzgados de patentes en China y Alemania han dictaminado que Apple está infringiendo patentes esenciales no estándar de Qualcommm y ha aplicado medidas cautelares sobre los dispositivos infractores.