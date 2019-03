Dulcesol eleva sus ventas un 3% en 2018, hasta los 335 millones

En este último ejercicio, las ventas se han incrementado debido a dos factores en los que Dulcesol basa su "estrategia de futuro": el mercado internacional --que continúa siendo su principal motor de crecimiento y ha crecido un 25% en los últimos tres años--, y la diversificación de productos, ha explicado su consejero delegado, Rafael Juan.

Así, el año pasado la facturación procedente del exterior creció hasta los 57,4 millones de euros, lo que representa ya más del 17% de la cifra total. A su vez, en el marco de la diversificación, "poco a poco" consolida su apuesta por los alimentos con certificación ecológica con una progresión de ventas del 147% en el último año, sobre todo a nivel nacional y europeo.

"Otro hito fundamental del pasado año ha sido la puesta en marcha del Centro de Innovación Nutricional y Salud (CINS) desde el que vamos a impulsar diferentes iniciativas dentro de nuestros compromisos de Salud con la sociedad, los consumidores y los empleados", ha resaltado el consejero delegado.

49 MILLONES EN PROYECTOS DE I+D Y NUEVOS PRODUCTOS

Durante 2018, el Grupo Dulcesol ha llevado a cabo diferentes inversiones por valor de 49,3 millones de euros, cifra que se ha visto incrementada un 76% con respecto al pasado año.

Dentro de esta partida se incluyen las destinadas a aumentar la capacidad productiva de su planta en Argelia, que ha supuesto la puesta en marcha de una tercera línea de producción; el desarrollo de proyectos de I+D y de productos con mejor perfil nutricional -uno de los ejes de acción del CINS es la I+D en el ámbito de la Salud y la mejora nutricional de los productos- así como dentro de nuevos segmentos, como el de la alimentación con certificación ecológica en la que cuenta con tres gamas que incluyen cremas ecológicas, smoothies funcionales y alimentos infantiles junto con una referencia dentro de la familia de panadería. En este sentido, en los últimos tres años ha potenciado más de un 32% su portfolio con el lanzamiento de nuevos productos.

Así el grupo alimentario reúne a día de hoy una cartera de más de 200 productos en siete categorías diferentes: pastelería y panadería dentro de la marca Dulcesol; alimentación infantil bajo Mi Menú -en versión tradicional y con certificación ecológica-; cremas untables con Top Cao; bollería congelada a través de Horno Hermanos Juan; cremas "ready to eat" de Natur Cream y smoothies funcionales comercializados bajo la marca de Be Plus.

En la actualidad el Grupo Dulcesol posee centros de producción en Gandia y Villalonga (ambos en la Comunitat Valenciana), dedicados a la elaboración de cerca de 2.500 referencias.

También cuenta con una granja productora de huevos, que abastece el 85% de sus necesidades, y una planta de impresión de bobinas y bolsas para envasado, que se ocupa de cubrir la práctica totalidad (98%) de las necesidades de packaging del grupo, con casi 2.400tn de material. Igualmente tiene una fábrica en Argelia, situada cerca de Orán (con tres líneas de fabricación), la cual ha aupado a la marca Dulcesol al primer puesto en el sector de pastelería en este país.

Grupo Dulcesol, empresa 100% familiar fabricante de productos de alimentación cuenta con una trayectoria de 60 años y una plantilla media en 2018 de más de 2.400 empleados, de los que cerca del 50% son mujeres.