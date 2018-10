Empresas

El sistema DirectLinkLNG, de Naturgy, premiado como mejor proyecto internacional de innovación tecnológica

El sistema DirectLinkLNG, de Naturgy, ha sido reconocido por la Association of Energy Engineers (AEE) como el '2018 Innovative energy project of the year', premio que reconoce el proyecto más innovador en el ámbito de la energía a nivel global, según ha informado la entidad.