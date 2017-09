Dirección de La Naval negocia con armadores la conclusión de los buques "dentro o fuera" del astillero

La dirección de La Naval se encuentra en negociaciones con los armadores propietarios de los buques en construcción para alcanzar un acuerdo en torno a la finalización, en principio, de los cuatro pedidos (un buque cablero, dos dragas y un ferry) que constituyen la actual carga de trabajo del astillero.

Según ha podido saber Europa Press de fuentes sindicales del sector naval, el principal punto sobre el que se negocia es si la conclusión de los buques se va a hacer "dentro o fuera" de las instalaciones de Sestao.

Las conversaciones más avanzadas son con la compañía holandesa Tideway, filial del grupo belga DEME, propietarios del cablero Living Stone, destinado al sector de energía eólica offshore, y para cuya finalización se calcula que le quedan alrededor de "seis o siete" meses de trabajo.

Las fuentes sindicales consultadas consideran que el acercamiento con Tideaway ha sido "suficientemente importante" como para que, a finales de la próxima semana, se produzca algún resultado en la línea de lograr algún acuerdo.

Asimismo, con relación a las dos dragas de succión para la compañía holandesa Van Oord, también se ha producido "un avance importante" en las negociaciones aunque, como en el caso del cablero, "todo queda a expensas" de lo que digan los abogados y los servicios jurídicos respecto a la situación que atraviesa el astillero, que dificulta la actividad normal.

La postura en ese sentido de los sindicatos presentes en el comité es que la finalización de esos barcos "se haga sí o sí". Lo que "nadie pretende es crear un problema jurídico mientras tengas que sacar los barcos" siempre y cuando, prosiguen las fuentes consultadas, dar el visto bueno a una construcción fuera del astillero no comporte "ninguna responsabilidad jurídica hacia los sindicatos".

SITUACIÓN JURÍDICA

En esa línea, el presidente del comité de La Naval, Pedro González, ha confirmado este jueves, tras hacer entrega de un escrito de queja a Murueta como accionista mayoritario en Bilbao, que los sindicatos se reunieron ayer con la dirección para analizar la situación jurídica en la que se encuentran los barcos.

A juicio de González, se trata de "un tema bastante complejo porque ahí entran abogados, que lo están mirando, porque legalmente no se sabe si los barcos pueden salir o no del astillero". En ese punto ha indicado que, por su parte, van a aparcar cualquier pronunciamiento "hasta que la dirección tenga una respuesta clara que darnos sobre qué es lo que quieren hacer legalmente con los barcos".

Sobre si temen que se tome una decisión de finalizar las embarcaciones fuera del astillero, González ha remarcado que "lo vamos a negociar y eso se hablará, pero tendrán que contar con el comité de empresa para tomar esa decisión cuando esto se aclare judicialmente" ha reiterado.

En todo caso, las fuentes sindicales conocedoras de la negociación consideran que "nuestro ideal sería terminar los barcos dentro. Pero si no pudiera ser dentro, estaríamos dispuestos a contemplar otras opciones siempre y cuando se pusieran todas las partes de acuerdo".

Por otro lado, y respecto a los acuerdos que se adopten durante la junta extraordinaria convocada para este viernes, el responsable del sector naval de UGT Euskadi, Manuel Velado, ha recordado que la exigencia sindical pasa por que se nombre un consejo donde estén representadas "todas las diferentes sensibilidades del accionariado y se vele por la claridad y la transparencia del concurso".

Velado ha afirmado no tener "tan claro" el anuncio hecho público ayer por la actual dirección de nombrar un consejo profesionalizado y no un administrador único.

TEMOR SINDICAL

El responsable sindical ha expresado su "temor" a que se opte por el administrador único porque este "pudiera ser de parte, ya que, de alguna manera, y a fin de cuentas, la responsabilidad de lo ocurrido con la gestión en estos 10 años es de Murueta e Ingeteam, y no queremos que quien nos ha llevado a esta situación, ponga a alguien para encubrir o evadir su responsabilidad todo este tiempo".

Velado se ha mostrado convencido de que "con toda seguridad" se va a revocar el consejo actual, ya modificado en junio a instancias de Manuel del Dago para colocar como presidenta a la abogada Olga Gilart, afín al empresario asturiano afincado en Miami. Cualquier figura por la que se opte, ha puntualizado, "será quien va a instar el concurso de acreedores".

También ha expresado su convicción de que no va a aparecer "ningún nuevo posible comprador ni nadie" antes del 7 de octubre, fecha límite que vence el preconcurso. "El único que ha enseñado 'la patita' ha sido Del Dago, pero no sabemos si a partir del 7 este hombre de verdad va a continuar con esa voluntad que dice tener de controlar el astillero o no", ha dicho.

Velado ha aludido al anuncio realizado por Urkullu de que el Gobierno vasco esté analizando la posibilidad de entrar en el accionariado del astillero a partir de la resolución del concurso. "UGT ya le planteó al ejecutivo incorporarse al accionariado pero evidentemente eso no se va a producir hasta que acabe el concurso y llegue un nuevo inversor, que tendrá que ser privado", ha señalado.

Finalmente, ha puntualizado que "el gobierno dice que no tiene posibilidad de entrar ahora y de otra forma, cosa que no es cierta, porque pueden participar de una manera simbólica, como ya estuvieron en su día en la ACB, Naturgas, Euskaltel y en otras empresas para velar y controlar la gestión y todo el proceso", ha concluido.